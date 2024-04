Kilka tygodni temu Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski wystartowali z własnym podcastem "Serio?", do którego zapraszają ciekawych gości i poruszają niekiedy również trudne tematy. W ostatnim odcinku gwiazda "M jak miłość" zdobyła się na dość osobiste wyznanie, którym wielu mogła zaskoczyć. Do tej pory nie mieliśmy pojęcia, z czym musi zmagać się na co dzień.

Kasia Cichopek w ostatnich kilku latach niemal nie znika z pierwszych stron gazet. Najpierw przyczynił się do tego głośny rozwód z Marcinem Hakielem, potem objęcie posady współprowadzącej "Pytania na śniadanie", a następnie ujawnienie związku z kolegą z programu - Maćkiem Kurzajewskim.

Chociaż wraz z początkiem roku duet stracił pracę w śniadaniówce, wciąż budzą ogromne zainteresowanie. Kilka tygodni temu ruszyli nawet z własnym podcastem "Serio?", w którym wraz z gośćmi starają się poruszać m.in. ważne dla wielu Polaków kwestie. W ostatnim odcinku przeprowadzili rozmowę z pedagożką i trenerką, Magdaleną Wiatrowską, a tematem było świadome rodzicielstwo i jego znaczenie w dzisiejszym świecie.

Jednym z poruszanych wątków były emocje i sposób na ich regulowanie. Na stwierdzenie ekspertki, że w dzisiejszych czasach jest to bardzo trudne, Kasia Cichopek postanowiła podzielić się dość osobistym wyznaniem. Okazało się, że często i ona ma z tym problem, ponieważ jest osobą tzw. WWO, czyli wysoko wrażliwą.

Wiem, co przeżywają osoby wysoko wrażliwe, bo sama jestem WWO. Ten jeden bodziec w postaci głośnej muzyki, którego teoretycznie nie zauważam, kiedy jestem na zakupach, ale kiedy wracam do domu, dziwię się, czemu ja jestem wykończona

Aktorka opowiedziała również, że gdy ostatnio wybrała się z córką na zakupy, dostrzegła pozytywną zmianę, jaką wprowadzono w trosce o osoby z WWO.

