Emocje wokół stanu zdrowia Kate Middleton wcale nie gasną - wręcz przeciwnie, kolejne doniesienia o jej samopoczuciu wzmagają zaniepokojenie nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i na całym świecie. Teraz osoba z otoczenia księżnej użyła naprawdę mocnych słów, by opisać to, co obecnie dzieje się w rodzinie królewskiej...

Niepokojące doniesienia o Williamie i Kate

Fakt, że kilka miesięcy temu księżna Kate przerwała spiralę teorii spiskowych na swój temat i oficjalnie przyznała, że choruje na nowotwór, wcale nie ograniczył zainteresowania brytyjską rodziną królewską. Każdy kolejny wpis ws. księżnej wywołuje skrajne emocje wśród jej wielbicieli na całym świecie. Ostatnio, gdy w mediach społecznościowych pojawiła się czarno-biała fotografia Kate, w sieci dosłownie zawrzało.

Fanów księżnej Kate nie uspokoją też, niestety, nowe doniesienia płynące z jej otoczenia. Informator jednego z magazynów określił to, przez co przechodzą William i Kate, jako "piekło":

Kate i William przechodzą przez piekło za murami pałacu - przekazał informator dziennika ''National Enquirer''.

Źródło powiązane z royalsami dodaje też, że księżna może liczyć na ogromne wsparcie męża, Williama, który łączy opiekę nad rodziną z zawodowymi powinnościami:

Stara się być opoką dla Kate, jednocześnie opiekując się dziećmi i nadal wykonując oficjalne obowiązki - dodaje informator.

Nowe doniesienia ws. Kate są, niestety, sprzeczne z informacjami, które przekazywały źródła innego magazynu: informator "People" dopiero co donosił, że w brytyjskiej rodzinie królewskiej można wyczuć „pozytywną wibrację” i „optymistyczny nastrój”.

Czekacie na powrót tej pozytywnej ścieżki w kontekście zdrowia Kate? Tego jej życzymy!

