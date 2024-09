Michał Kassin zdobył popularność za sprawą "Tańca z gwiazdami" i szybko zaskarbił sobie sympatię widzów. Dziś ma wokół siebie pokaźną rzeszę sympatyków, którzy nie tylko kibicują mu przed nową edycją show, ale też trzymają kciuki za jego związek. Chociaż tancerz niewiele mówi o życiu prywatnym, tym razem zrobił wyjątek, a miał do tego przygnębiający powód.

Na początku tego roku rzesza Polaków z zapartym tchem obserwowała poczynania Roxie Węgiel u boku przystojnego Michała Kassina w "Tańcu z gwiazdami". Duet zachwycił odbiorców oraz jurorów, a w pewnym momencie nawet plotkowano, czy być może za kulisami nie połączyło ich coś więcej. Spekulacje pojawiły się, mimo iż 19-latka była już wtedy zaręczona.

Czas jednak pokazał, że opinia publiczna bardzo się myliła, bowiem w maju tego roku, czyli niedługo po zakończeniu show, tancerz dokonał coming outu i przedstawił światu swojego partnera - Jakuba Pursę. Szybko przekonaliśmy się, że Michał i jego partner zaprzyjaźnili się z Roxie i Kevinem Mglejem, a w miniony weekend para bawiła się nawet na weselu 19-latki. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, z czym mierzy się Kassin. Ujawnił to dopiero teraz.

Okazało się, że od czasu coming outu, tancerz zmaga się z niewyobrażalnym hejtem. Opublikował kilka najgorszych komentarzy, w których jest nie tylko obrażany, ale też otrzymuje życzenia śmierci! Na szczęście, jak podkreślił, nauczył się tym nie przejmować, choć jest jedna rzecz, która szczególnie go martwi.