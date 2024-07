Choć Marina Łuczenko-Szczęsna dopiero co została mamą po raz drugi, stara się nie zaniedbywać fanów i wciąż jest aktywna na Instagramie. Pokazała m.in. pierwsze chwile z córeczką w domu, a także, co Wojtek przyszykował dla nich na powitanie. Teraz artystka urządziła na swoim profilu Q&A, w którym zdradziła, co przechodziła w ciąży.

Marina Łuczenko zdradza, z czym mierzyła się w ciąży

Właśnie mija 12 rok odkąd Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny tworzą szczęśliwy i zgrany związek. Owocem ich miłości jest 6-letni Liam, a od niedawna również mała Noelia. Dziewczynka przyszła na świat 3 lipca i z miejsca zawróciła w głowie rodzicom i starszemu braciszkowi.

Marina coraz śmielej pokazuje rodzinne kadry już w czwórkę i otwiera się na temat nowej rzeczywistości. Również w czasie ciąży co jakiś czas dzieliła się z fanami ważniejszymi informacjami, a także nie ukrywała, że nie był to dla niej łaskawy czas. Szczególnie początki mocno dały jej w kość, bowiem nawet trafiła do szpitala. Teraz, przy okazji Q&A, raz jeszcze wróciła pamięcią do tego okresu i wyjawiła, z czym musiała się mierzyć.

Marina Łuczenko-Szczęsna z rodziną Instagram@marina_official

Artystka przyznała, że podczas ciąży bardzo dbała o siebie, a w szczególności o swoje ciało, jednak i tak wystąpiły u niej niepożądane problemy.

Oczywiście smarowałam się regularnie balsamem, ale wiem, że nie mam tendencji do rozstępów. Myślę, że są one uwarunkowane genetycznie. Natomiast to, z czym miałam problem w drugiej ciąży, to krążenie, żylaki, pękające naczynka, puchnięcie

Jednocześnie Marina wyznała, że choć od porodu minęły raptem dwa tygodnie, już udało jej się uporać ze wspomnianymi kłopotami.

Dzięki stałej opiece doktora udało mi się uniknąć poważnych konsekwencji po ciąży i teraz wszystko wróciło do normy

Warto mieć na uwadze, że każda kobieta inaczej przechodzi ciążę i u każdej z przyszłych mam mogą wystąpić nieco inne dolegliwości. Tak jak wspomniała Marina, kluczowa jest odpowiednia opieka lekarska.

