Michał zdradził, o czym rozmawiał z byłym Pauli. Wyszło, że widzieli się jeszcze przed "Love Never Lies"

Za nami trzeci sezon "Love Never Lies". Związek Michała i Pauli został wystawiony na próbę i to najbardziej ze wszystkich. Do uczestniczki został przypasowany jej były partner, o którego Michał bywał zazdrosny. Para wybaczyła sobie wszystko w finale, jednak tuż po doszło do spotkania Michała i Dominika. Michał zdradził nam szczegóły.