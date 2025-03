Rihanna po raz kolejny udowadnia, że jest nie tylko ikoną muzyki, ale i mody. Barbadoska artystka pokazała niepublikowane wcześniej zdjęcia z porodówki, dokumentujące chwile narodzin jej synów – RZA (urodzonego w 2022 roku) oraz Riot (urodzonego w 2023 roku). Fotografie ukazują gwiazdę w pełnej okazałości – stylową, pewną siebie i celebrującą macierzyństwo w nietuzinkowy sposób.

Niezwykły styl Rihanny podczas porodu: perły i okulary przeciwsłoneczne

Na zdjęciach Rihanna trzyma na rękach swoje nowo narodzone dzieci, a całość emanuje czułością i radością. Opublikowane fotografie to nie tylko osobista pamiątka, ale także kolejny dowód na to, że piosenkarka z dumą prezentuje swoje macierzyństwo. Jednym z najbardziej zaskakujących elementów opublikowanych zdjęć jest stylizacja Rihanny. Artystka ujawniła, że rodziła swoje dzieci, mając na sobie perły i okulary przeciwsłoneczne. To niecodzienny wybór, który ponownie potwierdza jej status modowej ikony.

Zdecydowanie najmocniejsza rzecz, jaką zrobiłam jako kobieta... moje małe cuda! #MiędzynarodowyDzieńKobiet I tak, rodziłam w perłach i okularach przeciwsłonecznych... nie pytajcie, wiele się działo

Nie jest tajemnicą, że Rihanna uwielbia eksperymentować ze stylem i przełamywać konwencje. Nawet w tak intymnym momencie, jakim jest poród, postawiła na oryginalność i elegancję. Wybór akcesoriów może wydawać się nietypowy, ale doskonale wpisuje się w jej wizerunek – pewnej siebie, niezależnej kobiety, dla której moda to nie tylko ubrania, ale także sposób wyrażania siebie.

Reakcje fanów na niepublikowane zdjęcia Rihanny z sali porodowej

Publikacja zdjęć przez Rihannę wywołała lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Fani nie kryją zachwytu zarówno nad wyjątkowymi ujęciami, jak i nietuzinkowym podejściem artystki do macierzyństwa.

Tylko Rihanna mogła rodzić w perłach i okularach przeciwsłonecznych! Absolutna królowa!

To są zdjęcia, których się nie spodziewaliśmy, ale których potrzebowaliśmy! Rihanna jak zawsze ikoniczna

Zdjęcia artystki zbierają tysiące polubień i udostępnień, a jej fani podkreślają, że jest inspiracją dla kobiet na całym świecie. Rihanna nie ukrywa, że macierzyństwo to dla niej najważniejsza rola w życiu. Choć jej kariera muzyczna i biznesowa wciąż kwitnie, to artystka podkreśla, że rodzina jest jej priorytetem.

Historia związku Rihanny i A$AP Rocky'ego

Rihanna i A$AP Rocky poznali się w 2012 roku, kiedy A$AP Rocky wspierał Rihannę podczas jej "Diamonds World Tour". Początkowo łączyła ich przyjaźń, która z czasem przerodziła się w związek. W grudniu 2020 roku pojawiły się doniesienia o ich romantycznej relacji, a w maju 2021 roku A$AP Rocky oficjalnie potwierdził związek, nazywając Rihannę "miłością swojego życia".

Para powitała na świecie dwóch synów: RZA Athelston Mayers urodzonego 13 maja 2022 roku oraz Riot Rose Mayers, który przyszedł na świat 2 sierpnia 2023 roku. Rihanna i A$AP Rocky są znani z utrzymywania prywatności w życiu osobistym, jednak okazjonalnie dzielą się wyjątkowymi momentami.

W lutym 2025 roku A$AP Rocky został uniewinniony w procesie dotyczącym rzekomego incydentu z 2021 roku, w którym oskarżano go o oddanie strzałów w kierunku byłego przyjaciela, A$AP Relli. Rihanna była obecna na sali sądowej podczas ogłoszenia wyroku, a po uniewinnieniu para świętowała wspólnie z rodziną.

