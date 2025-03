Marina i Wojtek Szczęsni tworzą jedno z popularniejszych małżeństw w rodzimym show-biznesie. Szerokie grono fanów z ogromną sympatią obserwuje ich rodzinne życie, szczególnie odkąd powitali na świecie drugie dziecko. Obecnie Szczęśni mieszkają w Hiszpanii, ale jak wiadomo, planują budowę domu w Polsce i to w wyjątkowym miejscu. Napotkali jednak na swojej drodze spore problemy.

Wojciech Szczęsny oraz Marina Łuczenko-Szczęsna zdecydowali się na budowę willi na Podhalu. Inwestycja miała być połączeniem tradycyjnego stylu zakopiańskiego z nowoczesnymi elementami, w tym połączeniem drewna i stali. O swoich planach poinformowali w 2022 roku, ale jak się okazuje, prace do tej pory się nie rozpoczęły.

Choć para złożyła dokumenty w starostwie tatrzańskim, pozwolenie na budowę nie zostało jeszcze wydane. Wstrzymanie formalności spowodowało opóźnienie w realizacji inwestycji.

Budowa domu nowego jeszcze nie ruszyła. Złożone zostały dokumenty do starostwa tatrzańskiego. Gdy gwiazda Barcelony uzyska pozwolenie na budowę, to wówczas będą mogły rozpocząć się prace budowlane

Budowa domu nowego jeszcze nie ruszyła. Złożone zostały dokumenty do starostwa tatrzańskiego. Gdy gwiazda Barcelony uzyska pozwolenie na budowę, to wówczas będą mogły rozpocząć się prace budowlane

Zobacz także: Joanna Brodzik w nowej odsłonie. Tak zmieniła się uwielbiana aktorka

Planowany projekt zakłada połączenie tradycyjnych elementów architektury zakopiańskiej z nowoczesnym wystrojem wnętrz. Inwestycja ma wyróżniać się eleganckim połączeniem drewna i stali, co nadaje całości unikatowego charakteru. Na chwilę obecną Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna muszą poczekać na decyzję starostwa. Opóźnienie może wpłynąć na dalsze plany związane z inwestycją.

Będzie nawiązanie do tradycji budownictwa drewnianego, ale o nowatorskiej konstrukcji, która połączy wewnątrz stal z drewnem. Dom będzie jednak jak najbardziej nawiązywał do tradycji i stylu zakopiańskiego. Można powiedzieć, że będzie to przykład stylu zakopiańskiego 2.0

- zdradził architekt dla ''Gazety Krakowskiej''.