3 sałatki z jajkiem: z łososiem, brokułami w sosie czosnkowym oraz czerwoną fasolą

Jajko to uniwersalny dodatek do sałatki. Dobrze smakuje podane z łososiem, brokułami, pomidorami, czerwoną fasolą i kukurydzą. Sosy pasujące do jajek to: sos czosnkowy, cytrynowy oraz koperkowy.