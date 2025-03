Księżna Kate triumfalnie powraca po walce z rakiem! Pierwsze publiczne wystąpienie od dwóch lat

Blisko rok temu księżna Kate opublikowała oświadczenie, które wstrząsnęło mediami na całym świecie. Przyszła królowa po miesiącach milczenia postanowiła wyjaśnić, dlaczego wycofała się z życia publicznego. Ukochana księcia Williama poinformowała, że zdiagnozowano u niej chorobę nowotworową. Wiadomo, że żona następcy tronu przeszła operację oraz chemioterapię. Obecnie rak jest w remisji, a Kate wraca do swoich obowiązków. W poniedziałek, 10 marca członkini brytyjskiej rodziny królewskiej pojawiła się w Opactwie Westminsterskim i wraz z najważniejszymi osobistościami wzięła udział w jednym z najbardziej znaczących wydarzeń.

Księżna Kate wzięła udział w pierwszym publicznym wystąpieniu

Pierwszym oficjalnym wydarzeniem, w którym wzięła udział księżna Kate po długiej przerwie, były obchody Dnia Wspólnoty Narodów. Uroczystość odbyła się w prestiżowym Opactwie Westminsterskim w Londynie. Jej obecność na tej uroczystości miała symboliczne znaczenie. To nie tylko powrót do obowiązków, ale również wyraźny sygnał, że stan zdrowia księżnej znacznie się poprawił.

Podczas wydarzenia księżna Kate prezentowała się elegancko i z klasą. Jej stylizacja, jak zawsze, przyciągnęła uwagę miłośników mody i ekspertów, którzy podkreślali jej subtelną elegancję. Z okazji powrotu wybrała naszyjnik z pereł i diamentowym zapięciem, który należał do królowej Elżbiety II oraz kolczyki Collingwood, niegdyś własnością księżnej Diany.

Mija rok od ujawnienia diagnozy księżnej Kate

W styczniu 2024 roku księżna Kate przeszła poważną operację jamy brzusznej w londyńskim szpitalu The London Clinic. Początkowo informowano, że zabieg nie był związany z chorobą nowotworową. Jednakże, po operacji, dalsze badania wykazały obecność nowotworu.

W marcu 2024 roku księżna Kate publicznie ogłosiła swoją diagnozę, informując, że zdiagnozowano u niej nowotwór i rozpoczęła chemioterapię. W swoim oświadczeniu podkreśliła, że czuje się dobrze i z każdym dniem staje się silniejsza, koncentrując się na rzeczach wspierających jej powrót do zdrowia.

Po zakończeniu intensywnego leczenia, księżna Kate stopniowo wracała do swoich obowiązków publicznych. W czerwcu 2024 roku pojawiła się publicznie po raz pierwszy od ogłoszenia diagnozy, uczestnicząc w paradzie wojskowej z okazji urodzin króla Karola. Mimo trwającego leczenia, jej obecność była symbolem siły i determinacji.

Księżna Kate ogłosiła, że rak jest w remisji

We wrześniu 2024 roku księżna Kate zakończyła chemioterapię, a 14 stycznia 2025 roku ogłosiła, że jej choroba nowotworowa jest w remisji. Podkreśliła, że to dla niej ogromna ulga i nadal skupia się na pełnym powrocie do zdrowia.

W styczniu 2025 roku księżna Kate odwiedziła pacjentów w szpitalu onkologicznym Royal Marsden w Londynie, gdzie sama była leczona. Spotkanie to było wyrazem wsparcia dla osób zmagających się z chorobą nowotworową oraz podziękowaniem dla personelu medycznego za opiekę.

