Założyciel "Łez" wiosną tego roku poinformował, że zmaga się ze złośliwym nowotworem płuc. Otrzymał wówczas ogrom wsparcia od fanów. A jak Adam Konkol czuje się dzisiaj? Zobaczcie, co powiedział w sobotnim wydaniu śniadaniówki Polsatu.

Cała Polska żyje walką Tomasza Jakubiaka z chorobą. Kucharz znany m.in. z "Masterchefa" poinformował niedawno, że cierpi na nowotwór i dzieli się z fanami szczegółami nt. przebiegu leczenia. Niestety, nie tylko on zmaga się z chorobą nowotworową. Niedawno inny gwiazdor, założyciel zespołu "Łzy" opowiedział o swojej dramatycznej walce.

W sobotni poranek Adam Konkol wraz z żoną Angeliką gościli w "Halo, tu Polsat", gdzie opowiedzieli o tym, jak przebiega proces leczenia muzyka. Z ust 48-latka padły wówczas zaskakujące słowa o tym, że "nie zamieniłby się nawet ze zdrowym człowiekiem":

Angelika, żona Adama, przyznała, że leki, które przyjmuje jej mąż, bardzo pomogły w procesie leczenia, a teraz muzyk może wykonywać coraz więcej codziennych aktywności. Żartobliwie porównała go nawet do ... Benjamina Buttona!

Żona Adama Konkola przyznała, że choroba zmieniła jej męża, ale zmiana nastąpiła w dość pozytywny sposób. Muzyk nauczył doceniać to, co ma i nie przejmować się błahostkami:

Ta choroba ukształtowała go na tyle, że on wstaje codziennie i mówi: Żona, ciesz się z każdego dnia. On ma tak, że wstaje i dziękuje za to, że mógł się obudzić i spędzić kolejny dzień. My zdrowi inaczej do tego podchodzimy, dla nas to jest normalne. On mnie nauczył, że nawet jak jestem zła, to mówi: Po co się denerwujesz? Jutro zapomnisz o problemie. Ja przy nim uzyskałam taki spokój. (...) I się wspieramy na każdym etapie życie

- podsumowała żona Adama.