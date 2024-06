Donald Sutherland nie żyje - te smutne informacje przekazał w internecie syn aktora, Kiefer Sutherland. Gwiazdor miał 88 lat i zmagał się w ostatnich latach życia z problemami zdrowotnymi.

Donald Sutherland, aktor, który zapisał się w historii światowego kina m.in. rolami w "M.A.S.H", "Klute" czy "Casanovie", nie żyje. Informację o jego śmierci przekazał w czwartek, 20 czerwca, jego syn:

Z głębokim żalem informuję, że zmarł mój ojciec, Donald Sutherland. Uważam, że był jednym z najważniejszych aktorów w historii filmu. Nigdy nie zniechęcał się rolą, dobrą, złą czy brzydką. Kochał to, co robił i robił to, co kochał, nie prosił o nic więcej. Dobrze przeżyte życie

- przekazał syn zmarłego.