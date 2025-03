Poruszająca walka Tomasza Jakubiaka z nowotworem – historia pełna nadziei

Tomasz Jakubiak ujawnił, że zmaga się z rzadkim nowotworem, który znacząco wpłynął na jego codzienne życie. Choroba okazała się trudna do leczenia, a tradycyjne metody nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Jakubiak, znany z pozytywnego podejścia do życia, postanowił jednak walczyć i nie poddawać się chorobie.

Szef kuchni przyznał, że nowotwór odebrał mu siły, przez co wiele dni musiał spędzać w łóżku. Nie ukrywał, że w najtrudniejszych momentach czuł się skrajnie wyczerpany, co wpłynęło na jego codzienne funkcjonowanie.

Tomasz Jakubiak nie poddaje się chorobie i spędza czas z bliskimi

Po powrocie do kraju Jakubiak nie zwalnia tempa – mimo choroby stara się pozostać aktywny, dzieląc się swoimi doświadczeniami i wskazówkami dotyczącymi poprawy samopoczucia. Zdradza, że kluczowe jest nie tylko leczenie farmakologiczne, ale także odpowiednia dieta i ruch.

Pamiętajcie, że nie ma nic gorszego niż leżenie i czekanie aż jakiekolwiek lekarstwo zadziała. Trzeba cały czas brać życie za rogi i do przodu. (...) Łóżko to jest mogiła od razu, przynajmniej takie jest moje zdanie – przekazał Jakubiak.

Choć nie jest to łatwe, Jakubiak stara się funkcjonować jak najnormalniej. Podkreśla, że walka z chorobą to nie tylko leczenie, ale również dbałość o stan psychiczny i fizyczny. Otwarcie mówi o tym, jak wsparcie bliskich pomaga mu w codziennej walce. Rodzina i przyjaciele odgrywają kluczową rolę w jego rekonwalescencji, dodając mu sił do dalszej walki.

Do jednego dorosłem. Nie ma piękniejszego wychodzenia z choroby, niż przyjaciele, bliscy i piękna pogoda. To powoduje takie samopoczucie, że u mnie jest plus 50 proc. Nagle dzisiaj mogłem pochodzić, pójść na spacer, przyjaciele zabrali mnie na obiad pod miasto. Zgadzam się, że najlepszą terapią są właśnie takie przyjemności, a nie leżenie w łóżku – powiedział w relacji na Instagramie.

Tomasz Jakubiak leczył się w Izraelu

W poszukiwaniu skutecznej terapii Jakubiak udał się do Tel Awiwu, gdzie podjął się eksperymentalnego leczenia. Metoda ta nie jest jeszcze powszechnie dostępna, jednak dawała nadzieję na poprawę jego stanu zdrowia. Pobyt w Izraelu był dla niego wymagający, ale jednocześnie pozwolił mu na odzyskanie częściowej sprawności i nadziei na dalszą poprawę.

Po zakończeniu terapii Tomasz Jakubiak wrócił do Polski, gdzie kontynuuje walkę z chorobą. W rozmowach z mediami podkreśla, jak ważne jest znalezienie odpowiedniej metody leczenia oraz korzystanie z nowoczesnych rozwiązań medycznych.

2. sezon „MasterChef Nastolatki” ruszył bez Tomasza Jakubiaka

Drugi sezon „MasterChef Nastolatki” rozpoczął się bez udziału Tomasza Jakubiaka, który z powodu choroby nie mógł uczestniczyć w nagraniach. Produkcja zdecydowała się na wprowadzenie gościnnych jurorów, aby uzupełnić skład sędziowski.

Jego nieobecność stanowi duże wyzwanie dla produkcji, ponieważ Jakubiak był uwielbiany przez uczestników i widzów. Twórcy programu nie zdecydowali się jednak na stałego zastępcę, lecz postanowili zapraszać gościnnych jurorów, którzy w każdym odcinku pełnią jego rolę.

