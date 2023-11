Kilka lat temu Olaf Lubaszenko ujawnił, że chorował na depresję. Gwiazdor niedawno pojawił się w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. W rozmowie z dziennikarzami aktor wrócił do trudnego okresu w swoim życiu. Opowiedział o odejściu z "Barw szczęścia" i jak poradził sobie z problemami.

To jest temat, który dotyka większej liczby ludzi, niż możemy sobie wyobrazić. Bardzo wiele osób, jak sądzę, przyzwyczaja się do smutku, do poczucia trochę bezsensu, trochę braku radości. Anhedonia to jest to słowo, które dość dobrze opisuje nasze czasy

— powiedział aktor.