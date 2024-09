Conrado Yanez w 2015 roku podbił serca widzów muzycznego show Polsatu. Teraz, tuż przed wielkim powrotem programu do ramówki stacji, bliscy muzyka zwrócili się do fanów o pomoc i postanowili opowiedzieć o jego trudnej sytuacji. Trudno powstrzymać łzy.

Zwycięzca "Must Be The Music" jest ciężko chory. Rodzina prosi o pomoc

Widzowie "Must Be The Music" z pewnością pamiętają postać Conrado Yaneza - muzyka pochodzącego z Filipin, który zachwycił widzów swoim talentem wokalnym tak bardzo, że zwyciężył 10. edycję programu. Na muzycznej scenie dawał z siebie wszystko, a swoje zaangażowanie udowadniał każdym kolejnym występem.

Conrado Yanez zdecydował się na udział w polskiej edycji talent show "Must Be The Music” w 2015 roku. Od pierwszego utworu zdobył serca zarówno jurorów, jak i widzów. Jego wykonania utworów takich jak "Wonderful World" zachwycały nie tylko doskonałym warsztatem wokalnym, ale przede wszystkim ogromną emocjonalnością. Teraz jednak, niemal dekadę po wielkiej wygranej, Conrado Yanez zmaga się z licznymi problemami zdrowotnymi:

Conrado potrzebuje Waszej pomocy w leczeniu wielonarządowej niewydolności: płuc, nerek, wątroby i serca, cukrzycy, jest osobą niepełnosprawną ruchowo. Jeszcze niedawno utrzymywał się ze śpiewania, jednak teraz jego choroba uniemożliwia mu robienie tego, co kocha - czytamy w opisie zbiórki na leczenie mężczyzny.

W sobotnim wydaniu "Halo tu Polsat" reporterka programu porozmawiała z mężczyzną i zwróciła się do telewidzów z prośbą o wsparcie:

To, w czym my moglibyśmy pomóc panu Conrado to rehabilitacja (...) koszt jednej godziny to 300 złotych, więc koszt na miesiąc to około 2400 złotych. Przyjaciele pana Conrado założyli zbiórkę, dlatego jeśli wzruszyła państwa ta historia (...) każda złotówka, nawet najmniejsza kwota to będzie naprawdę dużo - relacjonowała reporterka ''Halo tu Polsat''.

Jednocześnie reporterka Polsatu przyznała, że niezwykle wzruszyła ją sytuacja Conrado i wyraziła nadzieję na to, że wierni fani "Must Be The Music" wesprą muzyka również teraz:

To, co mnie najbardziej wzruszyło jak tutaj przyjechałam, kiedy pan Conrado mi powiedział: ''ja się boję, że ludzie o mnie zapomną''. Panie Conrado, ludzie o panu nie zapomną, ludzie pamiętają pana piękny, aksamitny głos, naprawdę jest niezapomniany - dodała dziennikarka.

Zbiórkę na leczenie Conrado Yaneza można wesprzeć pod tym linkiem. Życzymy muzykowi dużo, dużo zdrowia!

