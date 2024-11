Tomasz Buza był powszechnie znaną osobą w Gdańsku, szczególnie w lokalnych kręgach, gdzie jego aktywność i osobowość miały znaczący wpływ na społeczność. Zmarł w wieku 54 lat, pozostawiając po sobie pamięć jako osoba, która angażowała się w życie lokalne i zyskała szacunek mieszkańców. Ceniony radiowiec od wielu lat był związany z Radiem Gdańsk, a słuchacze z niecierpliwością czekali na jego audycje.

Nie żyje dziennikarz Tomasz Buza. Zmarł po długiej walce z chorobą

Gdańsk, jako jedno z największych miast Polski, jest miejscem, gdzie informacje o śmierci znanych lokalnych postaci szybko docierają do szerokiego grona mieszkańców. Wiadomość o śmierci Tomasza Buzy poruszyła wielu mieszkańców Trójmiasta, którzy pamiętali go jako człowieka zaangażowanego i oddanego. 12 listopada na profilu na Facebooku "Radio Gdańsk" pożegnało swojego kolegę z redakcji w poruszających słowach:

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci redakcyjnego kolegi. Odszedł Tomasz Buza, filmoznawca, dziennikarz, który na antenie Radia Gdańsk prowadził audycje muzyczne i filmowe — czytamy na facebook'u.

Śmierć Tomasza Buzy spotkała się z licznymi reakcjami zarówno ze strony mieszkańców Gdańska, jak i osób, które miały okazję poznać go osobiście. W sieci pojawiły się wspomnienia i słowa wsparcia dla rodziny oraz bliskich. Znajomi i przyjaciele Tomasza wspominają go jako człowieka serdecznego, zawsze gotowego do pomocy i pełnego życzliwości. Dla wielu jego odejście jest nie tylko stratą osoby, ale także stratą wartościowego członka społeczności.

Przecież to mój kolega... Straszne

Bardzo smutno... Żegnaj Tomku

Gość nie do podrobienia. R.I.P

Smutna wiadomość, wyrazy współczucia dla rodziny,.rodziny radiowej. Lista przebojów zawsze mam w sercu, jego styl prowadzenia. Super audycje, super głos. Jest mi smutno — piszą internauci.

W Radiu Gdańsk Tomasz Buza prowadził audycje muzyczne i filmowe, a także Listę Przebojów Radia Gdańsk. Relacjonował Festiwale Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, przeprowadzając wywiady z wieloma znanymi aktorami i reżyserami. Na swoim profilu na Facebooku wspominał spotkania z takimi postaciami jak Jan Nowicki czy Franciszek Pieczka. Był szczególnie dumny z wywiadu z brytyjskim reżyserem Alanem Parkerem.

Pogrzeb Tomasza Buzy odbędzie się w piątek, 15 listopada, o godzinie 13:00 w kaplicy na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni.

Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje.

