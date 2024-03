Po tym, jak Celine Dion odwołała wszystkie koncerty zaplanowane na 2023 i 2024 rok, jej dalsza kariera sceniczna znalazła się pod dużym znakiem zapytania. Nawet najwierniejsi fani tracą wiarę w to, że jeszcze kiedyś zobaczą jej występ na żywo. Kanadyjska diwa w 2022 roku ujawniła, że zmaga się z nieuleczalną chorobą – zespołem sztywności uogólnionej. Pod koniec marca wokalistka opublikowała w mediach społecznościowych rodzinne zdjęcie i opowiedziała, jak radzi sobie z tą trudną sytuacją.

Choć kanadyjska wokalistka cierpi na nieuleczalną i w dodatku postępującą chorobę, która całkowicie odmieniła nie tylko jej karierę, ale także codzienne życie, gwiazda nie zamierza zamknąć się w swojej posiadłości i odciąć od fanów. Niedawno Celine Dion była widziana w Nowym Jorku. Artystka nie uciekała od paparazzi i zgodziła się na nagranie. Nie ma wątpliwości, że diwa się nie poddaje. Jednak siła woli to za mało, żeby wrócić na scenę. W marcu na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie z synami: 23-letnim Renem Charlsem i 13-letnimi Edddym oraz Nelsonem.

Z okazji obchodzonego 16 marca Dnia Świadomości Zespołu Sztywności Uogólnionej Celine Dion opowiedziała o swojej walce z chorobą. Przyznała, że choć to jedno z najtrudniejszych wyzwań, jakie spotkały ją w życiu, nadal myśli o powrocie na scenę.

Jak wielu z was wie, jesienią 2022 roku zdiagnozowano u mnie zespół sztywności uogólnionej. Próba przezwyciężenia tej autoimmunologicznej choroby była jednym z najtrudniejszych doświadczeń w moim życiu, ale nadal jestem zdeterminowana, aby pewnego dnia wrócić na scenę i żyć tak normalnie, jak to tylko możliwe

W dalszej części wpisu Celine Dion podziękowała wszystkim za wsparcie i zwróciła się do osób, które mierzą się z tym samym schorzeniem. Zaapelowała, by nie traciły wiary w siebie.

Warto przypomnieć, że powstaje film dokumentalny o Celine Dion, w którym zobaczymy m.in. jej zmagania z problemami zdrowotnymi. Fani nadal trzymają kciuki za jej powrót na scenę i składają wokalistce najlepsze życzenia.

