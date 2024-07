Chipsy warzywne są proste i szybkie w przygotowaniu. Świetnie nadają się jako przekąska na wieczór filmowy, czy jako dodatek do przeróżnych zup. Smaczne i zdrowe są chipsy marchewkowe i chipsy buraczane.

Chipsy marchewkowe

Składniki:

cztery marchewki,

2 łyżki oleju,

sól,

papier do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Marchewkę dokładnie umyj, nie obieraj jej ze skórki. Za pomocą obieraczki pokrój marchew na cienkie plasterki, przełóż do głębokiej misy, dodaj olej, sól i dokładnie wymieszaj. Na blasze rozłóż papier do pieczenia, a przygotowane warzywa rozłóż jedno obok drugiego w formie. Piekarnik rozgrzej do temperatury 140 stopni, umieść w nim blachę i piecz przez około 30 minut.

Chipsy buraczane

Składniki:

cztery czerwone buraki;

2 łyżki oleju;

sól;

papier do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Buraczki dobrze umyj, lecz nie obieraj ich ze skórki. Małym nożykiem pokrój je cienko na plasterki, posmaruj każdy z osobna olejem, najlepiej za pomocą cienkiego pędzelka, posól i przełóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Piekarnik nagrzej do temperatury 140 stopni i tak samo jak chipsy marchewkowe wstaw na 30 minut.

Smacznego!