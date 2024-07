Szparagi konserwowe zawierają błonnik, kwas foliowy, witaminy E oraz C, beta-karoten, a także insulinę. Są również popularnym afrodyzjakiem. Można je dodawać do sosów, marynat mięsnych, sałatek i surówek.

Szparagi są białe, zielone albo fioletowe. Najzdrowsza jest zielona fasolka szparagowa, ponieważ zawiera najwięcej składników mineralnych (fosforu, potasu, magnezu, wapnia).

Jakie składniki dodać do szparagów ze słoika?

Do przygotowania szparagów ze słoika potrzebna jest woda (nawet z kranu), cukier, sól, ocet, liść laurowy i ziele angielskie. Przed włożeniem do weka, szparagi należy obrać, a końcówki odciąć. Natomiast po zrobieniu zalewy warto odstawić słoik na 2-3 miesiące, tak aby składniki „przegryzły się”. W tym czasie, nawet łykowate i twarde szparagi staną się kruche. Warzywa można jeść prosto ze słoika, kładąc je na kanapkę lub ugotować, a następnie dodać do sałatki. Można również otworzyć słoik po kilku dniach (3-4), jednak warto poczekać, aby zimą móc rozkoszować się smakiem i aromatem szparagów.

Dania mięsne ze szparagami ze słoika

Ze szparagów w zalewie można przygotować pyszną przekąskę. Wystarczy zawinąć dwa szparagi w plasterek chudej szynki, a następnie zalać żelatyną. Warto również na środek szynki parmeńskiej nałożyć połówkę jajka na twardo, dodać szparagi i łyżkę majonezu, a także pomidor koktajlowy, a następnie przebić wszystkie składniki wykałaczką. W ten sposób można łatwo zrobić pyszne szaszłyki, które sprawdzą się zarówno na eleganckim przyjęciu, jak i spotkaniu ze znajomymi. Poza tym, szparagi ze słoika można podać z kotletami schabowymi i sosem musztardowo-śmietanowym. Warto polać potrawę maggi, która nada całości słodkawy smak. Do szparagów ze słoika pasuje również zapiekane mięso mielone. Można także przygotować makaron ze smażonym na oliwie z oliwek lub gotowanym kurczakiem oraz szparagami lub zrobić roladki z piersi z kurczaka z nadzieniem ze szparagów.

Jak zrobić sałatkę ze szparagami ze słoika?

Szparagi ze słoika są dodawane do sałatek. Można je podać ze świeżym szpinakiem, suszonymi pomidorami w zalewie oraz pomidorkami cherry. Dobrym pomysłem jest również przygotowanie sałatki ze szpinakiem, kozim serem oraz gruszką. Na przyjęciu lub spotkaniu ze znajomymi można także podać sałatkę ze szparagami, rukolą, pomidorami, pęczkiem dymki i czarnymi oliwkami. Warto przygotować również sałatkę z białymi szparagami, szynką, łyżką majonezu, żółtym serem, a także pomidorami. Dla osób, które lubią eksperymentować w kuchni, ciekawym pomysłem jest również zrobienie sałatki z grillowanymi szparagami ze słoika oraz makaronem.

Szparagi ze słoika w cieście - jak przygotować?

W domu warto przygotować tartę ze szparagami ze słoika, do której dodaje się czerwoną paprykę i pomidora. Osoby, które nie czują się pewnie w kuchni, mogą wykorzystać gotowe ciasto francuskie, położyć na nim szynkę (np. parmeńską) i szparagi, a następnie posypać serem i wstawić do piekarnika (na ok. 20 minut). Można zrobić również naleśniki ze szparagami. Po usmażeniu, warto polać danie śmietaną i zapiec.