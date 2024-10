Tego nikt się nie spodziewał! Waldemar pokazał kadry z Kazimierza Dolnego, gdzie nagrywany jest finał programu "Rolnik szuka żony" i zasugerował, że przynajmniej jedna para z 11. edycji randkowego hitu Telewizji Polskiej jest razem i dała sobie szansę na kontynuowanie tej znajomości. Waldemar nie ukrywa, że podobnie jak w 10. edycji wcale nie chodzi o faworytów, którzy cieszą się największą sympatią widzów programu. Internauci już podejrzewają, o kogo chodzi!

Niemal w każdej edycji "Rolnik szuka żony" są pary, które znajdują miłość w programie. W 10. edycji swoje drugie połówki znaleźli Waldemar i Anna. W czasie trwania programu wydawało się, że to właśnie Ci uczestnicy będą musieli pożegnać się z programem i po nim szukać uczucia, a tymczasem jest zupełnie inaczej. Anna dała szansę Jakubowi i dziś są rodzicami Dariusza, a z kolei Waldemar i Dorota dali sobie drugą szansę i niedawno zostali rodzicami wymarzonej córeczki. Rok po nagraniach do finału 10. edycji "Rolnik szuka żony" Waldemar zamieścił poruszający wpis i podziękował swojej partnerce. Wspomniał też o hejterach:

Aktualny okres obudził we mnie bardzo mile zeszłoroczne wspomnienia. Minął już rok od pamiętnego finału, na którym zjawiłem się z moją jedyną i właściwą wybranką. Dorotko, dziękuje Ci za ten przeszło rok gdy jesteśmy razem. Za twą cierpliwość, wyrozumiałość i uczucie, którym mnie obdarzyłaś. Łatwo nie mieliśmy, bo wielu źle życzyło naszej relacji, nagonka na nas po emisji była olbrzymia, ale my się nie ugięliśmy przed nią, bo połączyło nas prawdziwe szczere uczucie. Jesteśmy i nadal będziemy, bo liczymy się my, a nie opinie ludzi, którzy w ogóle nas nie znają.

napisał Waldemar i pięknymi słowami podziękował Dorocie za wspólny rok.