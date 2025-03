14 lutego papież Franciszek trafił do rzymskiej kliniki Gemelli w związku z problemami z oddychaniem. Kolejne informacje zaczęły coraz bardziej niepokoić wiernych. Choć Ojciec Święty zmagał się z różnymi problemami zdrowotnymi, jeszcze nigdy podczas pontyfikatu nie był hospitalizowany tak długo. Początkowo u Argentyńczyka zdiagnozowano zapalenie oskrzeli. Później wystąpiło obustronne zapalenie płuc, a wraz z nim kryzysy oddechowe. Konieczna okazała się tlenoterapia, a stan biskupa Rzymu określono jako krytyczny. Na moment świat wstrzymał oddech. Nasiliły się spekulacje o rezygnacji papieża. Watykan właśnie przekazał nowe informacje.

Najnowsze wieści Watykanu ws. stanu zdrowia papieża Franciszka

W poniedziałek, 3 marca Watykan wydał komunikat w sprawie stanu zdrowia papieża Franciszka, który od 17 dni przebywa w rzymskiej klinice. W lakonicznym oświadczeniu biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało, że za Ojcem Świętym bardzo spokojna noc, podczas której głowa Kościoła odpoczywała. Zwięzła wiadomość wskazuje na to, że nie wydarzyło się nic niepokojącego.

W ciągu ostatnich dni Watykan przekazał przełomowe wieści ws. papieża. Stan Ojca Świętego nie jest już krytyczny, ale złożony. Stolica Apostolska przyznaje, że przez „złożoność obrazu klinicznego” nadal trudno jest przedstawić dalsze rokowania. Z relacji wynika, że w niedzielę papież uczestniczył we mszy świętej.

Papież Franciszek napisał list do wiernych

W weekend papież Franciszek napisał list, który Watykan przekazał wiernym. Ojciec Święty podziękował zarówno za opiekę w szpitalu, jak i modlitwy członków Kościoła. Oprócz tego przekazał, że sam modli się „za umęczoną Ukrainę, za Palestynę, Izrael, Liban, Birmę, Sudan, Kiwu Północne”.

Bracia i siostry, kieruję te myśli wciąż ze szpitala, gdzie - jak wiecie - jestem od wielu dni pod opieką lekarzy i pracowników służby zdrowia, którym dziękuję za uwagę, z jaką się o mnie troszczą. (...) Odczuwam w sercu 'błogosławieństwo', które kryje się w kruchości, bo właśnie w tych dniach uczymy się jeszcze bardziej ufności w Panu. Jednocześnie dziękuję Bogu za to, że daje mi szansę podzielić w ciele i duchu stan tylu chorych i cierpiących - napisał w niedzielnym liście.

Zawierzamy się ufni Maryi, naszej Matce. Dobrej niedzieli i do zobaczenia - dodał na koniec papież.

Papież Franciszek przygotowuje się do abdykacji?

​Obecnie nie ma oficjalnych informacji potwierdzających, że papież Franciszek planuje abdykację. Watykan stanowczo zaprzecza takim spekulacjom. Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kardynał Pietro Parolin, określił je jako "bezpodstawne" i podkreślił, że najważniejszy jest teraz powrót papieża do zdrowia . Podobnie kardynał Angelo Bagnasco stwierdził, że nie ma powodów, by mówić o abdykacji, zaznaczając, że Kościół funkcjonuje normalnie, a papież jest jego duchową głową.

​Papież Franciszek podjął decyzję o zwołaniu konsystorza, czyli formalnego zgromadzenia kardynałów, w celu omówienia kanonizacji dwóch błogosławionych: Giuseppe Gregorio Hernandeza Cisnerosa z Wenezueli oraz Bartolo Longo z Włoch. Decyzja o zwołaniu konsystorza wywołała falę spekulacji w mediach. Przypomina się sytuację z 2013 roku, kiedy to papież Benedykt XVI ogłosił swoją rezygnację właśnie podczas takiego zgromadzenia kardynałów, co skłania niektórych do przypuszczeń, że Franciszek mógłby podjąć podobną decyzję. ​

