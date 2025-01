Doda trafiła na okładkę najnowszego "Glamour". W wywiadzie podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat show-biznesu oraz swojego ostatniego rozstania. Nie ukrywa, że mimo trudnych doświadczeń wciąż wierzy w prawdziwą miłość:

Chciałabym kiedyś poznać osobę, zupełnie inną niż dotychczas. (...) Jeżeli będę wchodzić w pyskówki, a nie okażę spokoju i klasy, to znów do moich drzwi zapuka mężczyzna bez spokoju i klasy. Znów da mi to energię dawnej Dody, która robi cyrk ze swojego rozstania, daje atencję facetowi, który tylko na to czeka.

Doda postanowiła zmienić swoje dotychczasowe życie i po ponad 20 latach w show-biznesie odsunąć się w cień. Nie chce być już gwiazdą z pierwszych stron gazet, szczególnie, że dzielenie się prywatnym życiem nie raz sprawiło, że jej trudne chwile były rozrywką dla mas. Niedawno rozstała się z kolejnym partnerem, jednak ponowne bolesne doświadczenie nie zachwiało jej wiary w prawdziwą miłość:

I wierzę, że spotkam ją, jak wycofam się z show-biznesu. Żaden normalny facet nie będzie lgnął do środowiska, w którym jestem. Logiczne, że tych, których do mnie ciągnęło, tak naprawdę ciągnęło do całej otoczki. Ten, który jest mi przeznaczony znajdzie we mnie spokój i ten spokój mi zapewni. Da mi to, o czym marzę

- powiedziała w nowym wywiadzie dla Glamour.