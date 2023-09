Magdalena Chorzewska ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skomentowała związek Laury i Karola. Ekspertka kontrowersyjnego eksperymentu TVN odniosła się do komentarzy fanów, którzy uważają, że Laura i Karol od samego początku do siebie pasowali i powinni wziąć ślub w programie. Co ciekawe, ekspertka nie zgadza się z takimi opiniami i zdradza, dlaczego para jest teraz w szczęśliwym związku. Sprawdźcie, co powiedziała ekspertka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"! Ekspertka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" komentuje związek Laury i Karola Laura i Karol wzięli udział w w piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W programie Laura wyszła za mąż za Macieja, a Karol poślubił Igę. Niestety, w związkach uczestników szybko zaczęły pojawiać się nieporozumienia i ostatecznie pary nie chciały kontynuować swoich małżeństw. Wielu internautów do tej pory uważa, że sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby Laura wzięła ślub z Karolem. Jak już wiemy, po programie okazało się, że Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są razem i do dziś tworzą szczęśliwy związek. Czy teraz ekspertka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" po czasie przyznaje, że Laura bardziej pasowała do Karola? Okazuje się, że nie! Magdalena Chorzewska w wywiadzie dla portalu Plejada.pl zdradziła, dlaczego jej zdaniem Laura i Karol nie pasowali do siebie i czemu dzić są razem! Gdy wyszło na jaw, że Laura i Karol są parą, to sprawdziłam ich ankiety. Wiem, dlaczego ich nie dobraliśmy: oni kompletnie do siebie nie pasowali z tego, co deklarowali, też osobowościowo. Ich połączył "Ślub od pierwszego wejrzenia. Karol został skrzywdzony przez Igę, a Laura jest osobą bardzo empatyczną. Jest takim typem dziewczyny-ratowniczki. Gdyby nie to, oni nie byliby razem- w rozmowie z portalem oceniła ekspertka. ...