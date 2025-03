Ruszyła wiosenna edycja RestaurantWeek® – największego i najpopularniejszego Festiwalu towarzysko-kulinarnego w Polsce. Pod hasłem #BornToBeFoodie od 4 marca do 17 kwietnia topowe restauracje w całym kraju zapraszają na wyjątkowe, trzydaniowe menu w cenach nawet 50% niższych niż w regularnej karcie! Spotkania przy stole to doskonała okazja, żeby spróbować czegoś nowego i zaskoczyć podniebienie nieoczywistymi smakami. Które restauracje podbiją serca prawdziwych Foodies? Sprawdź topowe rekomendacje! Najwyższy czas rezerwować stoliki: TUTAJ!

Warszawa – Gardens by Fort

W samym sercu historycznego Fortu Mokotów, przy ulicy Szpilmana 6, kryje się Gardens by Fort – niezwykle klimatyczne miejsce, które zachwyca autorską kuchnią i nieszablonowym podejściem do smaku. To nie tylko restauracja, ale również przestrzeń, gdzie międzynarodowe inspiracje spotykają się z lokalnym charakterem, tworząc niezapomniane doświadczenia kulinarne. Surowe, industrialne wnętrze wraz z przestronnym ogrodem tworzą idealne tło dla smaków, które na długo zapadają w pamięć. W ramach RestaurantWeek® czekają na Ciebie wyrafinowane kompozycje – kremowe arancini z nutą dyni i koziego sera, aksamitne policzki wołowe z karmelizowaną marchwią i cytrynowa beza o idealnej kruchości. A dla miłośników roślinnych wariacji – fasola pinto w cytrusowym aioli, warzywa korzeniowe w towarzystwie kiszonego kumkwatu i karmelowa tarta z nutą kawy. Gotowi na kulinarne uniesienia?

Białystok – Nastroje w Hotelu 3 Trio

Są restauracje, które zachwycają smakiem, i do których chce się wracać. Taka jest właśnie restauracja Nastroje, mieszcząca się w eleganckim Hotelu 3 Trio w stolicy Podlasia. To przestrzeń, w której pasja do gotowania łączy się z dbałością o najwyższą jakość i wyjątkową atmosferę. Od ponad trzech dekad serwowane są tutaj dania, które godzą tradycję z nowoczesnymi inspiracjami, tworząc niezapomniane doznania kulinarne. Specjalnie na RestaurantWeek® przygotowano menu pełne niebanalnych smaków. Wśród propozycji znaleźć można tatara wołowego z nutą Ponzu, chrupiącą jagnięcinę w panko czy czarne risotto z owocami morza inspirowane kuchnią śródziemnomorską. Na deser serwowany jest mus kawowy z truskawką oraz delikatny ptyś kawowy z praliną orzechową, które stanowią doskonałe zwieńczenie posiłku. Doświadcz smaków, które budzą emocje!

Bydgoszcz – Gdańska 14

Gdańska 14 w Bydgoszczy to restauracja, gdzie smaki zmieniają się wraz z porami roku, a kuchnia brawurowo łączy tradycję z nowoczesnością. Tu klasyczne techniki kulinarne splatają się z innowacyjnymi pomysłami, tworząc dania, które nie tylko zachwycają smakiem, ale też uwodzą estetyką i teksturami. Podczas RestaurantWeek® można spróbować dwóch autorskich menu. W propozycji A królują wyraziste potrawy – tatar wołowy z piklowanymi warzywami i korzenną bagietką, marynowany w maślance stek ze schabu z chrupiącą włoską kapustą, jabłkiem i popcornem gryczanym, a na deser mus z białego sera z espumą mango i karmelizowanym słonecznikiem. Menu B to ukłon w stronę warzywnych kompozycji. Przystawka to krem z buraka z chrzanowymi kopytkami i fetą, danie główne - stek z cukinii w towarzystwie czerwonego curry, hummusu marchewkowego i jogurtu, a na zakończenie tej uczty - słodkie cappuccino z kremem toffi, jagodową konfiturą i kruszoną belgijską czekoladą. Daj się zachwycić!

Lublin – Giuseppe

Giuseppe to restauracja, gdzie jedzenie staje się pretekstem do spotkań, rozmów i radości. Połączenie włoskich tradycji z polskimi upodobaniami sprawia, że każda potrawa powstaje z dbałością o najwyższą jakość i smak. W menu królują autentyczne włoskie składniki, świeże, sezonowe produkty oraz własnoręcznie wyrabiane makarony i ravioli. Podczas Festiwalu Goście mogą skosztować wyjątkowych dań: na przystawkę delikatny tatar z krewetki lub wyraziste carpaccio z buraka. W roli głównej – ręcznie robione pappardelle: z polędwicą wołową i grana padano albo w wersji wegetariańskiej z sercami karczocha i pomidorkami. Na deser klasyczna panna cotta z musem malinowym lub puszysta beza malinowa. W Giuseppe każdy posiłek to nie tylko smak, ale i wspomnienie – pełne aromatu, ciepła i prawdziwej, włoskiej gościnności. Buon appetito!

Łódź – Heksagon 2.0

Odkryj nową odsłonę restauracji Heksagon 2.0, gdzie śródziemnomorskie smaki spotykają się z autorską finezją. Po gruntownym remoncie i rozbudowie, miejsce zachwyca nie tylko przestrzenią, ale i odświeżonym podejściem do kulinarnej sztuki. W menu festiwalowym królują wyjątkowe połączenia – gratin z ziemniaka z pastrami z rostbefu, pączek z gęsią, a także polędwica Black Angus z argentyńską krewetką i purée z batata z jalapeño. Miłośnicy ryb zachwycą się sezonowym dorszem Skrei z anchois i sosem z pieczonej papryki, a zwieńczeniem uczty będzie tartaletka z kremem cytrynowym, słonym karmelem i sorbetem cytrynowym z Limoncello. Restauracja Heksagon 2.0 czeka na Pomorskiej 144, zaledwie kilka minut od centrum Łodzi, by zaskoczyć Gości nową jakością śródziemnomorskich smaków. Tutaj każdy kęs opowiada historię, a każda wizyta to wyjątkowe doświadczenie kulinarne.

Rzeszów – ​​Délice

Położona w malowniczej Alei pod Kasztanami restauracja Délice to miejsce, gdzie francuski ser Raclette gra główną rolę. Jego kremowa konsystencja i bogaty aromat przenikają większość dań, tworząc unikalne połączenia smaków. W menu królują chrupiące pajdy z roztopionym serem, kolorowe bowle, pinsy oraz słodkie brioche. Goście mogą delektować się sezonowymi specjałami w eleganckim wnętrzu lub na tarasie z widokiem na Fontannę Multimedialną, sącząc ulubiony cocktail. Wśród festiwalowych propozycji znajdziesz tu włoski wypiek pszenny na sosie serowym

z Raclette, prosciutto crudo oraz marmoladą chili-grejpfruit i rukolą, dekonstrukcję naleśnika z kaczką w sosie cytrusowo-czekoladowym oraz tartaletkę kakaową z insertem porzeczkowym, kremem rafaello i chrupiącym kokosem. Alternatywnie można skosztować koperkowego kremu z jajkiem w koszulce, quiche z topinamburem i szparagami oraz pieczonych brzoskwiń z cynamonową bezą. Brzmi obłędnie, prawda?

Warmia i Mazury (Mikołajki) – Nóż w Wodzie

Wyobraź sobie miejsce, gdzie każdy kęs to podróż po mazurskich smakach, a widok za oknem na spokojną taflę jeziora zapiera dech w piersiach. Restauracja Nóż w Wodzie, usytuowana w samym sercu Mikołajek, łączy kulinarną finezję z niepowtarzalnym klimatem. Eleganckie wnętrze, przytulna atmosfera i karta inspirowana lokalnymi tradycjami sprawiają, że każdy posiłek staje się wyjątkowym doświadczeniem. Menu oparte na świeżych składnikach łączy tradycję z nowoczesnością, a starannie wyselekcjonowane wina doskonale komponują się z serwowanymi tu potrawami. Podczas Festiwalu do wyboru są dwie wersje menu. Pierwsza składa się z wołowiny teriyaki na przystawkę, polędwiczki wieprzowej sous vide z aksamitnym gratin ziemniaczanym na danie główne i tarty jabłkowej na deser. Drugą ucztę otwiera tacos z krewetką, daniem głównym jest tagliatelle z owocami morza, a na koniec najlepsze, czyli mus z ciemnej czekolady z wiśniami. Bajka! Nóż w Wodzie to idealne miejsce na niezapomniany posiłek w pięknym otoczeniu. Prawdziwa uczta dla podniebienia i oczu!

Nie czekaj! Już dziś dołącz do ponad 2 milionów Foodies, odkrywaj nowe perełki kulinarne i świętuj #BornToBeFoodie w topowych restauracjach w Polsce! W tej edycji do festiwalowego stołu dołącza Pepsi! Ciesz się klasycznym smakiem Pepsi Twist w mocktailu Pepsi Twist on the Rocks, który możesz wybrać gratis jako uzupełnienie swojego menu, a Pepsi Zero Cukru zamów w festiwalowej cenie 6 zł i ciesz się maksymalną przyjemnością i zerem kalorii. To jednak nie koniec niespodzianek! W wybranych restauracjach na pierwszych Foodies czeka w prezencie półlitrowa butelka Pepsi Twist na wynos. Liczba butelek jest ograniczona, więc nie zwlekaj!

A to jeszcze nie wszystko. Do każdej rezerwacji Goście mogą dodać festiwalową herbatę Lipton. Do wyboru są dwie aromatyczne propozycje: Lipton Green Honey a Lipton Yellow Label Honey. Odkryj smaki sezonu i daj się zachwycić!

Rezerwacje trwają na RestaurantWeek.

10 lat RestaurantWeek® – świętuj i wygrywaj wyjątkowe nagrody!

Z okazji 10-lecia RestaurantWeek® rusza wyjątkowy konkurs dla wszystkich pasjonatów kulinarnej przygody! Do zdobycia są nagrody, które spełnią marzenia każdego Foodies – w tym 10 lat festiwalowych doświadczeń w prezencie (dwa wydarzenia rocznie!). Na zwycięzców czeka także wyjazd na czeską edycję RestaurantWeek®, a co tydzień wyróżniane będzie najlepsze zgłoszenie, nagradzane podwójnym zaproszeniem na trwający Festiwal. Wystarczy uchwycić radość ze wspólnego odkrywania restauracji – zrobić zdjęcie, krótki reels lub materiał na TikToka, oznaczyć go #BornToBeFoodie oraz @RWP i dać się porwać kulinarnej celebracji! Szczegóły znajdziesz na @restaurantweek_pl.

Wejdź w tryb śniadaniowy!

Poranki wiosną smakują lepiej – szczególnie z BreakfastWeek! To idealna okazja, by wyrwać się z rutyny i odkryć najlepsze śniadaniownie w mieście. Zabierz Bliskich i cieszcie się wyjątkowymi smakami przygotowanymi specjalnie na ten Festiwal. Za 35 zł spróbujesz popisowego śniadania z kawą na roślinnym napoju Alpro. Festiwalowe śniadania czekają na Ciebie w Krakowie, Poznaniu, Trójmieście, Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu i na Śląsku. BreakfastWeek potrwa tylko do 17 kwietnia – nie przegap okazji na pyszny początek dnia! Rezerwacje trwają na Breakfast Week.

RestaurantWeek mat. prasowe

