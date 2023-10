Polsat ogłosił, że wracają "Pamiętniki z wakacji" - obecnie trwają castingi do serialu. Jednym z najbardziej kultowych odcinków paradokumentu był ten z "mięsnym jeżem". Niestety, za popularnością tej piosenki stoi tragiczna historia.

Już jakiś czas temu w sieci pojawiły się informacje o śmierci legendarnego Henia z "Pamiętników z wakacji". Odcinek z jego udziałem stał się hitem internetu i ciężko byłoby wskazać osobę, która wówczas nie słyszałaby o "mięsnym jeżu". Internauci dzielą się druzgoczącymi informacjami na temat śmierci Piotra, który stał się bohaterem memów po jednym z odcinków paradokumentu.

Z informacji dostępnych w sieci wynika, że Piotr, który wycielił się w Henia z "Pamiętników z wakacji", zmarł 27 lipca 2014 roku i spoczywa na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Zdjęcia jego grobu pokazał teraz "Super Express". Mężczyzna miał zaledwie 31 lat.

Informacja o jego tragicznej śmierci pojawiła się na portalu Wykop.pl, gdzie internauci postanowili wspomnieć jego pamięć:

Występ Piotra w "Pamiętnikach z wakacji" przyniósł mu sławę. Stał się bohaterem memów, a fragment o "mięsnym jeżu" bawił ludzi w całej Polsce. Niestety, wszystko wskazuje na to, że mężczyzna nie potrafił sobie poradzić z faktem, że był powodem do żartów i jego historia ma tragiczne zakończenie...

Henio i Beata z "Pamiętników z wakacji" stali się bohaterami memów po emisji jednego z odcinków paradokumentu, gdzie wcielili się w małżeństwo, które wybrało się z rodzicami na luksusowe wakacje. Podczas wypoczynku doszło do kłótni. Beatka postanowiła na zgodę przygotować mężowi swoje popisowe danie, "mięsnego jeża".

- Tego jeża jedzono u nas w domu od pokoleń. Robiła go moja babcia, robiła go moja mama, teraz robię go ja. Chciałam, żeby wszystkim smakował i zbliżył nas do siebie - mówiła Beata.

- Mięsny jeż to moje ulubione danie. Zawsze, kiedy przyrządzamy go z Beatką śpiewamy: "Mięsny jeż, mięsny jeż, ty go zjesz, ty go zjesz..." - stwierdzał Henio.