Relacja Ani i Piotra z "Moja mama i twój tata" podzieliła fanów. "Pasują do siebie" vs "Takie trochę na siłę"

W ostatnich odcinkach programu "Moja mama i twój tata" Ania i Piotr bardzo zbliżyli się do siebie, a w finale otrzymali błogosławieństwo od swoich dzieci. Czyżby jednak widzowie nie do końca byli przekonani do ich relacji? Posypały się skrajne komentarze.