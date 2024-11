Pomiędzy Agatą a Piotrem ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" doszło do karczemnej awantury, po której uczestnik zdecydował, że chce by jego programowa żona opuściła jego mieszkanie. Okazuje się, że różnica charakterów i wybuchy agresji nie do końca przekreśliły ich związek?

Czy Agata i Piotr dadzą sobie szansę na pozostanie w małżeństwie po "Ślubie od pierwszego wejrzenia"?

Widzowie zastanawiają się czy Agata i Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dadzą sobie jeszcze szansę. Po ostatniej awanturze i wyzwiskach uczestniczka wyprowadziła się z mieszkania męża i wydawać by się mogło, że do czasu ogłoszenia decyzji pod koniec eksperymentu nie będą się już kontaktować. Nowy odcinek jednak rzucił jasne światło na ich związek.

Okazuje się, że Agata ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wcale nie przekreśliła całkowicie swojego małżeństwa:

Jeżeli byśmy pogadali i okazałoby się, że się da rozmawiać i że się polubimy i jedno i drugie będzie się starać poznać to wtedy na pewno mamy pole do popisu.

Agata ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznała, że szukała sposobu, by porozumieć się z mężem: