11. edycja "Rolnik szuka żony" dobiegła końca, ale o uczestnikach ostatniego sezonu jeszcze długo będzie głośno, a wszystko za sprawą zdjęć, które sami publikują w mediach społecznościowych. Nie chodzi tylko o romantyczne kadry Dominiki i Rafała czy Ani i Marcina, ale również zdjęcia ze spotkań pozostałych uczestników. Okazuje się, że niektórzy z nich mają ze sobą kontakt, a nawet razem wyjeżdżają. Internauci zasugerowani, że dwójka uczestników stworzyłaby świetną parę. Nie uwierzycie, o kogo chodzi!

Internauci dopatrzyli się zaskakującej relacji po 11. edycji "Rolnik szuka żony"

Program "Rolnik szuka żony" z sezonu na sezon cieszy się coraz większą popularnością, a uczestnicy wyrastają na prawdziwych celebrytów. Niektórzy po zakończeniu przygody z randkowym hitem Telewizji Polskiej znikają z sieci, ale spore grono osób rozpoczyna karierę influencerów. Już niebawem świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony", w którym widzowie dowiedzą się, co słychać u ich ulubionych par, które znalazły miłość w programie, a tymczasem niektórzy uczestnicy sami informują, co słychać w ich życiu prywatnym.

Ostatnio osobistym zdjęciem podzieliła się Wiktoria z "Rolnika" i pozuje na nim z Sebastianem i Agatą, a internauci zdecydowali się na dość odważną sugestię i piszą, że Agata i Sebastian pasują do siebie.

A może by tak Pani Agatka z Panem Sebastianem ?

Sebastian i Agata bardzo pasują do siebie.

Może będą ze sobą

Co ciekawe, wśród kandydatek Sebastiana była kobieta, która swoim wyglądem nieco przypominała Agatę. Czyżby rolnik faktycznie znalazł nić porozumienia z Agatą? Ich związek byłby sporym zaskoczeniem dla widzów, ale w komentarzach internauci już piszą, że życzą im jak najlepiej jeśli zdecydują się nawiązać relację.

Ja życzę im jak najlepiej . Ładnie wyglądają razem na tym zdjęciu.

Sebastian by się zakręcił koło Agaty,bo chwila sławy w programie szybko minie i zostanie sam jak palec

mat. prasowe Rolnik szuka żony

Sądzicie, że Sebastian i Agata faktycznie pasują do siebie? Jak wiadomo, czasem zdarza się, że uczestnicy, choć nie znajdą swojej drugiej połówki wśród kandydatek zaproszonych do gospodarstwa, to szybko znajdą miłość po programie. Być może to będzie szansa dla Agaty i Sebastiana?