Jaruś zdobył popularność dzięki "Chłopakom do wzięcia", gdzie opowiadał, że poszukuje swojej drugiej połówki. W końcu na jego drodze pojawiła się Gosia, którą poślubił. Para miała swoje problemy, ale na szczęście udało im się je rozwiązać. Oboje pojawili się ostatnio w nowych odcinkach serialu dokumentalnego, a uczestniczka show pokazała się w nowej odsłonie. Przecieramy oczy ze zdumienia!

Żona Jarusia z "Chłopaków do wzięcia" przeszła spektakularną metamorfozę

Od 2012 roku serial dokumentalny "Chłopaki do wzięcia" o kawalerach mieszkających na wsi i szukających żon cieszy się sporą popularnością. Dzięki produkcji wielu uczestników, takich jak Bandziorek, Szczena czy Jaruś zdobyli ogromną popularność. Jaruś, który skradł serca widzów swoją skromnością i dobrym sercem znalazł wybrankę swojego życia i wziął ślub. Uczestnik show stanął na ślubnym kobiercu z Gosią, która również pojawiała się w produkcji. Niestety jakiś czas temu małżeństwo przechodziło kryzys i nawet podjęli decyzje o zamieszkaniu oddzielnie. Ta decyzja jednak nie trwała zbyt długo, a para postanowiła szybko do siebie wrócić. Ostatnio nawet Jaruś z "Chłopaków" pokazał, jak rozpieszcza żonę i wygląda na to, że w ich małżeństwie wszystko wróciło do normy.

Na Polsat Play dostępne są nowe odcinki "Chłopaków do wzięcia", w których pojawiają się Jaruś i Gosia. Para jest w szczęśliwym małżeństwie i robią wszystko, by pracować nad swoją relacją. W ostatnich odcinkach widzowie mogli zauważyć, że uczestniczka show przeszła przemianę. Gosia zdecydowała się nieco przyciemnić swoje włosy na kolor kasztanowy i choć nie jest to wielka zmiana, to zupełnie odmieniła jej wygląd.

Fani Jarusia mogą nie tylko oglądać go w telewizji, ale również na You Tubie i TikTok'u, gdzie uczestnik show pokazuje, jak gotuje obiady czy opowiada o swoich nowych zakupach. Ostatnio nawet Jaruś z "Chłopaków" zdradził, ile zarabia i wprawił w fanów w osłupienie. Jego szczerość i otwartość sprawia, że fani programu chętnie śledzą jego poczynania w mediach społecznościowych.

Nie tylko Jaruś i Gosia cieszą się popularnością po programie. Widzowie również chętnie oglądali losy Ryszarda znanego jako "Szczena", który nieraz zaskoczył widzów swoim impulsywnym zachowaniem. To się jednak zmieniło kiedy poznał Joasię i na świat przyszło ich pierwsze dziecko. Ostatnio Ryszard z "Chłopaków" pokazał, jak mieszka i utrzymuje stały kontakt ze swoimi fanami za pośrednictwem TikToka.

A wy oglądacie "Chłopków do wzięcia"? Jak podoba się Wam metamorfoza Gosi?

