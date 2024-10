Od dłuższego czasu Iza Janachowska chętnie publikuje na YouTube luźne vlogi, w których pokazuje nie tylko kulisy swojej pracy, ale i sporo prywatnych ujęć. Rodzinne wakacje, sesje zdjęciowe z mężem i synkiem czy wspólne zakupy to zaledwie urywek z tego, o możemy tam znaleźć. Teraz jednak celebrytka poszła o krok dalej i zaprosiła kamerę do swojej kuchni, gdzie... działy się zadziwiające rzeczy. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy.

Izabela Janachowska nie umiała usmażyć jajka sadzonego?

Nazwisko Izabeli Janachowskiej jest jednym z głośniej rozbrzmiewających w polskich mediach. Zaczynała od tańca, ale szybko odkryła, że jej drugą wielką miłością jest branża ślubna, której całkowicie się oddała. Dotychczas poprowadziła kilka programów o tej tematyce, jak chociażby: "I że cię nie opuszczę aż do ślubu", "W czym do ślubu?" czy "Panny młode ponad miarę". Oprócz tego ma własny concept store z sukniami ślubnymi czy stronę internetową z niezbędnymi dekoracjami.

Oprócz tego prowadzi kanał na YouTube, gdzie wrzuca chociażby wywiady ze znanymi małżeństwami, pomaga znaleźć pannom młodym idealną kreację, a sporadycznie wrzuca również luźne vlogi. Te cieszą się szczególną popularnością, bowiem w nich Izabela Janachowska pokazuje swoje prawdziwe życie. W jednym z w filmików nawet zalana łzami celebrytka wspomniała o drugim dziecku! Tym razem z kolei Iza zaprosiła kamerę do swojej kuchni i zrobiła coś, czego chyba nikt się nie spodziewał.

W najnowszym vlogu Janachowska zaprezentowała m.in., jak jej synek uczy się gry na fortepianie, a także pokazała kulisy powstawania rolek na jej Instagram. Ślubna ekspertka wykazuje w nich ogromny dystans i chętnie prezentuje śmieszne scenki. Ostatni jej pomysł przerósł jednak oczekiwania wszystkich. Do scenki postanowiła wykorzystać jajko sadzone i.. odkurzacz. Najpierw jednak musiała przyrządzić do niezwykle proste danie, co jak się okazało, przysporzyło jej trochę problemów.

Zaczęło się od zbyt dużej mocy kuchenki, przez co jajko zaczęło się przypalać, a to rozprzestrzeniło nieprzyjemny zapach w całej kuchni.

Ale to możemy włączyć taki dmuchacz - wypaliła Janachowska, mając jednak na myśli okap.

Następnie Iza zauważyła, że jajko smaży się tylko od dołu, a ponieważ nie chciała mieć surowego żółtka zasugerowała, by... włożyć je do piekarnika!

Moim zdaniem musimy podnieść obroty. Ale nie będziemy go jeść. (...) Chodzi o to, że żółtko jest miękkie nadal. Robisz jajko idealne, a do rolki nie potrzebujemy idealnego, tylko bardziej ścięte. (...) Do piekarnika! Piekarnik ci walnie z góry, a to ci cały czas od dołu robi

Finalnie misja z jajkiem zakończyła się powodzeniem, a przynajmniej na etapie smażenia. Okazało się, że Iza Janachowska wymyśliła, by nagrać, jak przyprawia jajko pieprzem, a gdy wysypie go zbyt dużo, nadmiar wciągnie odkurzaczem. Co mogło pójść nie tak? Kiedy Iza zaczęła przysuwać delikatnie rurę odkurzacza do jajka, zamiast samego pieprzu... wciągnęła całe jajko, które jednocześnie rozprysnęło się na boki!

Przestraszona w pierwszej chwili Janachowska nagle wybuchła śmiechem! Cały filmik znajdziecie TUTAJ.

