Coaching jest coraz modniejszą formą rozwoju zawodowego i osobistego. Job coaching powoli zaczyna zastępować klasyczne doradztwo zawodowe, a life coaching konsultacje psychologiczne.

Nie zawsze jest to uzasadnione, jednak niezależnie od oceny tych zjawisk – coraz większe zainteresowanie coachingiem sprawia, że wiele osób, szukając swojej ścieżki zawodowej, zaczyna zastanawiać się jak zostać coachem.

Jak zostać coachem w jeden dzień?

Z pewnością zaskoczy cię to, że możesz tytułować się coachem... już teraz. Tak naprawdę nie ma żadnych przepisów prawnych, regulujących ten zawód, więc właściwie każdy może nazwać się coachem. Natomiast jego kompetencje, stan wiedzy i umiejętności to już zupełnie inna sprawa.

Jak zostać coachem – historia prawdziwa

Nie ma jednej ścieżki kariery coacha, ponieważ zależy ona w dużej mierze od tego, jaką dziedziną coachingu chcesz się zajmować, np. coach pracujący w korporacji z kadrą menadżerską powinien mieć wiedzę na temat tego, jak zarządzać zespołem. Innymi słowy – powinien znać się na tym, w czym ma wspierać coachee, czyli osoby, z którymi pracuje. Dlatego każde specjalistyczne wykształcenie będzie na korzyść coacha. Business coach powinien sam mieć doświadczenie w biznesie, a coach wewnętrzny (czyli pracujący tylko z pracownikami danej firmy) musi znać instytucję od podszewki.

Niezależnie jednak od dziedziny coachingu, zawsze kluczowe są kompetencje społeczne – umiejętność nawiązania kontaktu, słuchania, udzielania informacji zwrotnej. I, przede wszystkim, należy lubić pracę z ludźmi. Dlatego często wstępem do tego zawodu są studia psychologiczne czy pedagogiczne.

Jak zostać certyfikowanym coachem i po co te certyfikacje?

Certyfikacje są potwierdzeniem posiadania umiejętności i doświadczenia. Najpopularniejsze są wydawane przez ICF, IIC i IAC. Nie są one niezbędne do tego, by pracować jako coach, jednak w przypadku pracy jako freelancer i pozyskiwania klientów na własną rękę, mogą być przydatne. Zdarza się także, że zleceniodawca tego wymaga – zwłaszcza jeśli coaching ma być prowadzony w dużej korporacji.

Certyfikacja i certyfikat to dwie różne rzeczy i nie należy ich mylić. Nie znaczy to, że certyfikaty nie mają żadnego znaczenia – wybierając szkolenia i studia podyplomowe zawsze lepiej wybrać te, które kończą się wydaniem nie tylko zaświadczenia, ale także certyfikatu, ponieważ czasami, na przykład podczas przetargów, wymagane jest podanie numeru certyfikatu, przy czym nie jest dookreślone o jaki certyfikat chodzi.

Ile zarabia coach?

Zarobki coachów są bardzo różne i zależą od kilku czynników:

doświadczenia coacha – im bardziej doświadczony, tym na wyższe może sobie pozwolić stawki,

branży – life coaching jest tańszy od executive coachingu,

renomy coacha,

formy zatrudnienia – można być zatrudnionym jako coach wewnętrzny na umowę o pracę lub pracować jako wolny strzelec lub prowadzić własną firmę,

formy coachingu – coraz popularniejsze jest wykonywanie coachingu przez internet lub telefon i stawki za nie są niższe niż coaching stacjonarny.

Cena jednej sesji life coachingu rozpoczyna się od około 100 złotych, natomiast business coachingu – od 200 złotych. Jeden tak zwany proces coachingowy to 6-12 spotkań.

Dobrą praktyką jest bezpłatne pierwsze spotkanie, po którym klient podejmuje decyzję, czy chce je kontynuować. Początkujący coachowie i osoby starające się o certyfikację czasem oferują swoje usługi bezpłatnie lub w niższych cenach, ponieważ zależy im na zdobyciu jak największego doświadczenia i wzbogaceniu swojego warsztatu. Traktowane jest to jako inwestycja na przyszłość.

