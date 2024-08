Ewa Bem to jedna z najbardziej cenionych wokalistek, która wystąpi na scenie podczas Top of the Top Sopot Festival. To wyjątkowy moment dla gwiazdy, która w ubiegłym roku przerwała karierę przez problemy zdrowotne. W trudnym czasie mogła liczyć na ukochanego męża. Ryszard Sibilski jest mężem Ewy Bem od 1994 roku. Wcześniej para przez 17 lat była w nieformalnym związku. Ich miłość zrodziła się z przypadkowego spotkania.

Kim jest mąż Ewy Bem? Wokalistka i Ryszard Sibilski są już razem prawie 50 lat

Swojego ukochanego Ewa Bem poznała przypadkiem na festiwalu Jazz Jamboree w Warszawie w 1980 roku. Miłość trafiła ich od razu. Razem z Ryszardem Sibilskim wiedzieli, że są dla siebie stworzeni. Nie był to jednak pierwszy związek gwiazdy. Wokalistka była w trakcie rozwodu z pierwszym mężem i miała córkę.

Ewa Bem

Wpadliśmy na siebie w Sali Kongresowej. I wtedy właśnie nastąpiło nasze wielkie, miłosne bum! – powiedziała w jednym z wywiadów Bem.

Musiała zadrżeć ziemia, bo jemu wszystko wypadło z rąk: upuścił teczki, papiery i dokumenty, które niósł, a ja stałam, jakby mnie ktoś wbił w ziemię. I tak patrzyliśmy na siebie, oszołomieni, nie mogąc wydobyć słowa – wspomniała.

Od razu mówię – to było jak rażenie piorunem! Naprawdę. Jedno spojrzenie zadecydowało o wszystkim. Byłam wtedy w trakcie rozwodu z pierwszym mężem, miałam dwuipółletnią córkę Pamelkę – zdradziła.

Bardzo się zakochaliśmy w sobie. A on był dla Pamelki najwspanialszym ojcem na świecie. Mało powiedziane! Och, jak to powiedzieć? Był dla niej tatą absolutnie najczulszym, najukochańszym – wyjaśniła na łamach „Vivy!”.

18 sierpnia para pojawiła się na antenie radiowej „Jedynki” w audycji „Czas pogody”. W rozmowie Zbigniew Krajewski stwierdził, że ich związek to „40 lat uwielbień i codziennego życia”.

Ewa Bem

To więcej niż 40 lat, ale to piękne lata. Całe życie razem i nie żałujemy. Jeśli można byłoby powtórzyć, powtórzylibyśmy każdą chwilę. Nie wiem, czy tak uważasz? – powiedział Ryszard Sibilski.

Jak najbardziej – potwierdziła jego żona.

Wielokrotnie byliśmy pytani o receptę na udany związek… Nie znamy takiej recepty, a nawet jakbyśmy ją znali, to byśmy się na pewno nią nie posługiwali, ponieważ to zależy tylko od ludzi – dodała Bem.

W ich życiu nie brakowało trudnych momentów. Ryszard Sibilski okazał się niezwykle ważnym wsparciem dla wokalistki. Razem z nim przeżyła nie tylko największe szczęście, ale również najboleśniejsze tragedie.

Ryszard Sibilski

Ryszard jest ogromnie dobrym człowiekiem, mężem i ojcem w najlepszym wydaniu. Mogę być całkowicie spokojna, że zawsze jest mi pomocny – przyznała.

Mamy mnóstwo wspólnych zainteresowań, m.in. muzyka, na której się doskonale zna. I to jest też bardzo ważne, że nas te same rzeczy zachwycają. Jest wspaniałym partnerem codzienności, która jest okrutna. Była szczególnie okrutna dla nas kilkukrotnie. Przeżyliśmy okrutne, straszliwe dramaty i gdyby nie osobowość Ryszarda i jego moc, to byłoby ciężko bardzo – dodała Bem.

Czym zajmuje się mąż Ewy Bem?

Do niedawna ukochany Ewy Bem był szefem Endemol Shine Polska. Ryszard Sibilski odpowiadał za sukcesy takich programów jak „Big Brother”, „MasterChef” czy „Twoja twarz brzmi znajomo”. Nie ukrywał, że związek z wokalistką nie zawsze jest łatwy, ale nie wybrałby innego.

Ewa Bem

Ewa jest wymagającym partnerem, ale ubarwia życie i nie jest nudno. Staram się dotrzymać jej kroku. Ona uważa, że wszystko ma pod kontrolą i zarządza, a ja muszę stwarzać takie wrażenie, żeby rzeczywiście w tym przekonaniu ją utrzymywać – stwierdził.

Po co się denerwować? Czasem trzeba zejść z drogi, bo jak się ma rację, to trzeba jej dowieść faktami, a nie słowami. Często w słowach przegrywam, ale życie wymaga faktów i ja za te rzeczy odpowiadam w naszym związku – dodał.

Ostatnio Ryszard Sibilski objął stanowisko dyrektora zarządzającego w firmie Jake Vision. Marka ma na koncie wyprodukowanie takich tytułów jak "Milionerzy", "Love Island. Wyspa miłości", "Taniec z gwiazdami" czy "Ninja Warrior".

