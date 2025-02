Akop Szostak mocno przeżył koniec związku z Sylwią Szostak. Po rozstaniu a później rozwodzie nie ukrywał, że jest mu ciężko. Niedawno jednak przyznał: "Tak, spotykam się z kimś", jednak nie chciał wyjawić o kogo chodzi. Wygląda jednak na to, że fani już wiedzą. Wszystko przez jedno zdjęcie.

Akop Szostak ma nową partnerkę

Niespodziewane wieści z życia Akopa Szostaka wprawiły fanów w osłupienie. Zaledwie kilka miesięcy po ogłoszeniu rozwodu, w życiu trenera personalnego pojawiła się nowa kobieta. Z kim spotyka się znany sportowiec? Nagłe zakończenie małżeństwa z Sylwią Szostak pozostawiło wielu w zdumieniu. Po próbach odbudowania związku i rozwodzie, który trafił do sądu w listopadzie zeszłego roku, Szostak wydawał się gotowy na samotność. Jednak serce nie sługa, a emocje potrafią prowadzić nas w nieoczekiwanych kierunkach. Akop Szostak potwierdził, że jest w związku, jednak personalia swojej nowej wybranki zdecydował się zachować w tajemnicy. Nie trwała ona jednak długo, ponieważ internauci szybko rozpracowali o kogo chodzi. Okazuje się, że Akop Szostak spotyka się z influencerką, a wszystko wyszło na jaw, ponieważ wrzuciła do sieci charakterystyczne zdjęcie.

Kim jest nowa dziewczyna Akopa Szostaka?

Internauci nie mają wątpliwości, że nową partnerką Akopa Szostaka jest Magda Orzech. Kim jest Magdalena Orzech? To czołowa zawodniczka świata w bikini fitness. W sieci chwali się sukcesami, a już z samego bio na profilu na Instagramie możemy dowiedzieć się, że jest Mistrzynią Polski Bikini Fitness i osiąga także sukcesy na scenie europejskiej.

To własnie ze zdjęcia z "randki" w restauracji, które opublikowała na swoim profilu ma wynikać, że spotyka się z Akopem Szostakiem. Widać na nim męską dłoń z charakterystycznymi tatuażami, które posiada sportowiec. Czyżby połączyło ich wspólne zamiłowanie do sportu i treningów personalnych? Czy Akop Szostak zdecyduje się zabrać głos? Gdy potwierdził, ze jest zakochany zaznaczył:

Jednak na ten moment nie czuję potrzeby, by zdradzać, kto to jest. Jest mi dobrze tak, jak jest, i chcę, aby tak pozostało

Akop Szostak ma dość medialnych związków?

Rozstanie jednej z najbardziej znanych par polskiego showbiznesu, Akopa Szostaka i jego byłej żony Sylwii Szostak, wprawiło wielu w osłupienie. Historia ich związku była obserwowana z zaciekawieniem przez fanów i media, a gdy nadszedł niespodziewany koniec, wszyscy zaczęli drążyć, by dowiedzieć się, co naprawdę się wydarzyło. Początek ich wspólnej drogi zdawał się idealny. Akop i Sylwia byli nie tylko partnerami w życiu prywatnym, ale również zawodowym. Wspólna pasja do sportu i zdrowego trybu życia zbliżyła ich do siebie, stając się fundamentem wielu wspólnych projektów. Ich związek zdawał się być wzorem dla wielu par w mediach społecznościowych, co czyniło wiadomość o ich rozstaniu jeszcze bardziej szokującą. W 2024 roku para ogłosiła, że nie udało im się utrzymać związku i że postanowili się rozstać. Choć oficjalne oświadczenia były wyważone i pełne wzajemnego szacunku, nie można było nie zauważyć emocjonalnego napięcia towarzyszącego tej decyzji. Choć rozstanie z pewnością było trudnym momentem w ich życiu, oboje zdają się iść naprzód. Sylwia kontynuuje swoją karierę influencera fitness i motywatora, podczas gdy Akop zaczyna nowy rozdział z potencjalną nową partnerką. Wygląda na to, że historia związku z Sylwią Szostak sprawiła, że nie chce już tak szybko sprawiać, by kolejna relacja była medialna.

