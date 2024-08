Roksana Węgiel i Kevin Mglej w ubiegłą niedzielę ślubowali sobie w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Państwo młodzi postarali się, aby każdy element, zarówno ślubu, jak i wesela, był perfekcyjny. Zakochani postarali się również o wyszukane menu. Cena, jaką musieli zapłacić za tą "kulinarną rozkosz" powala.

Tyle Roksana Węgiel i Kevin Mglej zapłacili za "talerzyk"

Roksana Wegiel i Kevin Mglej od dawna przygotowywali się do swojego ślubu kościelnego, zakochani już w marcu weszli w związek małżeński w urzędzie stanu cywilnego, jednak to im nie wystarczyło. 19-latka i jej 8-lat starszy ukochany, nie ukrywają, że są osobami bardzo wierzącymi i chcieli ślubować sobie miłość i wierność, jeszcze raz, ale tym razem przed Bogiem. Ceremonia, jaka miała miejsce 25 sierpnia, na długo zapisze się w ich pamięci. Zakochani postarali się, aby wszystko tego dnia było z jak najwyższej półki, dlatego do pomocy w organizacji całego przedsięwzięcia zatrudnili najlepszych ekspertów z branży ślubnej, a nad całością czuwała Izabela Janachowska i jej team.

Roksana i Kevin chcieli, aby ich goście byli zadowoleni nie tylko z atrakcji, jakie dla nich przygotowali, ale zależało im również na tym, aby nikt nie wyszedł z ich wesela głodny. Węgiel i Mglej zaserwowali menu na najwyższym poziomie i zaproszeni goście mogli się zajadać m.in. tatarem z tuńczyka, stekiem z kalafiora, nogą z kaczki, piersią z perliczki czy polędwicę cielęcą.

"Fakt" postanowił skonfrontować weselne menu ze znanym szefem kuchni - Patrykiem Kotarbą. Mężczyzna nie ukrywał, że to, co zostało podane, było bardzo dokładnie przemyślane, ale nie należało do tanich.

Noga z kaczki jest dość popularna i niezwykle smaczna, zwłaszcza kiedy jest gotowana metodą konfitowania. Cena to około 90 zł, a gnocchi to koszt 55 zł - mówi o pierwszej kolacji i przechodzi do drugiej: Perliczki to już rarytas, cena może za to danie wynosić nawet 180 zł, risotto jest znacznie tańsze, bo około 65 zł. - szef kuchni w rozmowie z 'Faktem' podał prawdopodobne ceny konkretnych dań.

Patryk Kotarba wycenił, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej za talerzyk musieli zapłacić w przedziale od 550 do 900 zł.

Oceniłbym, że samo menu mogło się kształtować między 550 do 900 zł od osoby, co przy tego typu imprezach jest sporym wydatkiem. Trzeba jednak pamiętać, że jedzenie z menu, to tylko jedna ze składowych końcowej ceny na osobę. Nie wliczamy tu bowiem żadnych dodatkowych przystawek, specjalnego stołu z dodatkami, napojów i alkoholu. Koszt całości na pewno na osobę jest więc znacznie wyższy - podsumował.

Jedno jest pewne, przyjęcie weselne bez wątpienia było na "bogato".

