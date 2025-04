Po rozstaniu z Sandrą Kubicką Aleksander „Baron” Milwiw-Baron pokazał się z Sylwią Crystals, z którą szykuje wspólny projekt. Modelka wyjechała z synem do Dubaju, a Baron zaskoczył fanów, pojawiając się z tą znajomą.

Sandra Kubicka wyjechała z synem do Dubaju

Sandra Kubicka, modelka i influencerka, po zakończeniu swojego związku z Aleksandrem „Baronem” Milwiw-Baronem, postanowiła udać się na wakacje. Wyjechała z synem do Dubaju, gdzie spędza czas z synkiem i mamą. W mediach społecznościowych regularnie dzieli się zdjęciami z tej egzotycznej podróży. Kubicka stara się skupić na sobie oraz swoim dziecku, unikając publicznych dyskusji na temat rozstania z muzykiem.

Baron z Sylwią Crystals – wspólny projekt na horyzoncie

Tuż po rozstaniu z Kubicką, Baron pokazał się z Sylwią Crystals. Okazało się, że nie jest to jego nowa partnerka, lecz znajoma, z którą muzyk szykuje wspólny projekt. Sylwia Romaniuk znana jako Sylwia Crystals, to znana projektantka mody i ekspertka od kryształów i minerałów. Choć ich zdjęcia wywołały spekulacje wśród fanów, to Baron wyjaśnił, że relacja ta jest wyłącznie zawodowa, a ich współpraca ma na celu realizację nowych projektów. Wkrótce możemy spodziewać się efektów tej współpracy.

Jedyne takie wydarzenie na mapie całej Europy. Połączymy dla was ceremonię dźwiękiem, którego mamy tutaj masę z... - wyjawił Baron.

Rozstanie Kubickiej i Barona – co było przyczyną?

Choć rozstanie Kubickiej i Barona odbyło się dość szybko, nie brakowało spekulacji na temat przyczyn tej decyzji. Para nie podała oficjalnych powodów swojego rozstania, jednak w mediach pojawiły się różne doniesienia. Jednym z najczęściej powtarzanych tematów była duża różnica w stylach życia pary. Kubicka i Baron, mimo intensywnego życia zawodowego, nie byli w stanie utrzymać związku, co finalnie doprowadziło do ich rozstania.

Baron o swojej przeszłości: Zaskakujące wyznanie

Aleksander „Baron” Milwiw-Baron, gitarzysta zespołu Afromental, zamieścił na swoich mediach społecznościowych tajemniczy filmik, który wzbudził ogromne zainteresowanie wśród fanów. W klipie pojawiają się kryształy oraz różne instrumenty muzyczne, a całość ma artystyczny, wręcz mistyczny charakter. W tle widoczna jest tajemnicza kobieta, która wkrótce ujawnia, że nazywa się Sylwia Crystals. Choć szczegóły tego projektu pozostają nieznane, wszystko wskazuje na to, że Baron oraz Sylwia szykują coś wyjątkowego. Fani artysty z niecierpliwością czekają na ogłoszenie pełnych informacji o nadchodzącym przedsięwzięciu, które z pewnością zaskoczy.

Jak rozwód wpłynął na życie Barona i Kubickiej?

Zarówno Baron, jak i Kubicka starają się znaleźć równowagę po głośnym rozstaniu. Kubicka koncentruje się na macierzyństwie oraz karierze modelki i influencerki, natomiast Baron coraz bardziej angażuje się w życie zawodowe i nowe projekty, w tym współpracę z Sylwią Crystals. Choć oboje wydają się radzić sobie po rozstaniu, ich fani wciąż zadają pytania o to, jak będą wyglądały ich dalsze losy.

