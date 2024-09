Powiedzieć, że sanah jest u szczytu swojej kariery, to jakby nie powiedzieć nic. Autorka kultowej już "Irenki" właśnie świętuje 27. urodziny, a kilka dni temu światło dzienne ujrzała nowa wersja jej albumu "Kaprysy". Choć sanah niewiele mówi o życiu prywatnym, zarówno z jej utworów, jak i wypowiedzi w wywiadach można wywnioskować nieco na ten temat. Kim jest mąż sanah i jakie podejście ma wokalistka do małżeństwa?

Sanah właśnie świętuje 27. urodziny i z pewnością może powiedzieć, że jest spełniona zarówno na gruncie prywatnym, jak i zawodowym. Ostatni album "Kaprysy" stał się wielkim hitem, a jego nowa wersja z aranżacjami na pianinie już zyskała ogromne grono fanów. Za ogromnym sukcesem stoi (oprócz ciężkiej pracy i niewątpliwego talentu wokalistki) również jej mąż, który jest dla sanah ogromnym wsparciem. Co wiadomo o Stanisławie Grabowskim?

Mąż sanah wystąpił gościnnie w teledysku do utworu "Kolońska i szlugi" - miał jednak zakrytą twarz. Co więcej, para wydała wspólny singiel "Święty Graal", gdzie Stanisław Grabowski śpiewa w chórkach. Najbardziej wymowny w kontekście życia miłosnego sanah wydaje się być utwór o tytule "Ten Stan", gdzie "Stan" to najpewniej skrót od imienia Stanisław:

Choć sanah nie pochwaliła się oficjalnie informacją o ślubie w mediach społecznościowych, jej zmiana stanu cywilnego stała się jasna podczas jednego z koncertów, gdy na telebimie wyświetliło się imię i nazwisko "Zuzanna Grabowska". Nie było już wówczas wątpliwości, że artystka jest już mężatką. Ślub miał odbyć się w bliskiej wokalistce stylistyce boho.

W rozmowie z "Vogue Polska" w tym roku Zuzanna Grabowska wymieniała, co dało jej małżeństwo ze Stanisławem:

Artystka nie ukrywa też, że rodzina jest dla niej ogromną wartością - podobne poglądy ma jej mąż, co jeszcze bardziej umacnia ich relację. Wiadomo też, że Stanisław Grabowski (tak jak sanah) ma rodzeństwo:

Rodzina zawsze była i jest najważniejsza. Do dziś niedzielny obiad to świętość (...) Tworzymy naprawdę dużą rodzinę. Zdarza się, że na spotkanie zjeżdża się ponad setka osób. Staś ma pięcioro rodzeństwa, jego tata pięć sióstr. Cieszę się, że szacunek do tradycji mnie ze Stasiem łączy. Moje rodzeństwa i rodzeństwo Stasia to nasi najlepsi przyjaciele

- podkreślała artystka w tej samej rozmowie.