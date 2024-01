Budda, a właściwie Kamil Labudda, zdobył niemałe uznanie fanów organizowanymi przez siebie akcjami charytatywnymi i wykorzystywaniem popularności do szczytnych celów. Jakiś czas temu głośno było o podrzuceniu sporej darowizny do jednego z domów dziecka, a teraz YouTuber zaskoczył kolejną akcją, tym razem rozdając samochody i elektronikę swoim fanom. Kim jest ukochana Buddy, na której bezgraniczne wsparcie może liczyć influencer?

Kim jest dziewczyna Buddy?

YouTuber Budda to obecnie jedna z najpopularniejszych postaci działających w sieci w całej Polsce - influencer zasłynął kilka miesięcy temu z gestu. na który mało kto by się zdobył: Kamil Labudda przekazał ogromną sumę pieniędzy na rzecz jedno z domów dziecka i, co warto podkreślić, zrobił to bezinteresownie i anonimowo. Budda nie ukrywa, że sam nie miał łatwej przeszłości rodzinnej, a teraz chce pomagać młodszym od siebie, a szczególnie tym znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i bytowej. Na początku nowego roku Budda zorganizował kolejną akcję i rozdał swoim widzom m.in. samochody i laptopy.

Czy za ogromnym sercem Buddy i jego pomysłami stoi ktoś jeszcze? Mężczyzna może liczyć na bezgraniczne wsparcie ukochanej, która nie jest jednak obecna w jego profilach w mediach społecznościowych. Kamil Labudda nazywa swoją partnerkę "Grażynką", jednak, według internetowych źródeł, jego wybranka ma mieć na imię Aleksandra.

Jak się okazuje, Budda i jego dziewczyna nie mieli łatwej przeszłości. Jak wspomniał YouTuber podczas rozmowy z Wersow, para przechodziła przez trudności mieszkaniowe i finansowe.

Wiesz, my mieszkaliśmy na 6 m2 w pokoju u jej rodziców. Ona miała swój pokój, mnie do niego zaprosiła tak jakby, żeby mnie odciążyć od wynajmu za 2 500 złotych miesięcznie. Jak się rozłożyło łóżko, to się nie dało drzwi do końca otworzyć, tylko się musieliśmy, wiesz, przecisnąć - opowiadał YouTuber.

Budda jednoznacznie podkreśla, że wsparcie bliskich osób jest dla niego nieocenione, a relacje są bardziej istotne, niż ogromne sumy na koncie.

(Ważne jest dla mnie, by - przyp. red.) cały czas mieć w kimś wsparcie, przedkładam też relacje ponad pieniądze. To jest bardzo ciężka umiejętność, ale bardzo ważna - dodał YouTuber w rozmowie z Wersow.

Myślicie, że w obliczu rosnącej popularności Kamil Labudda zdecyduje się na pokazanie swojej partnerki w mediach społecznościowych?

