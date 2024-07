Założenie działalności gospodarczej polega na rejestracji wniosku CEIDG-1. Jeśli posiada się profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, można to zrobić przez internet. Jest też możliwość dokonania tzw. anonimowej rejestracji on-line, wymagającej potwierdzenia, lub tradycyjnego złożenia wniosku w najbliższym urzędzie. Ostatnim etapem zakładania własnej firmy jest zgłoszenie

odpowiednich ubezpieczeń w ZUS-ie.

Złożenie wniosku on-line do CEIDG - profil zaufany ePUAP lub certyfikat kwalifikowany

Działalność gospodarczą można założyć przez internet na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – cedig.gov.pl lub w urzędzie gminy. Rejestrując wniosek on-line należy posiadać profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym. Kolejnym krokiem jest rejestracja i logowanie na stronie ceidg.gov.pl. Konto zostaje założone przez potwierdzenie tożsamości jednym z zaakceptowanych form podpisów elektronicznych. Logowania dokonuje się po otrzymaniu linka aktywacyjnego na e-mail podany przy rejestracji

. Wniosek składany jest na formularzu CEIDG-1. We wniosku trzeba podać:

dane osobowe,

nazwę firmy (przy jednoosobowej firmie w nazwie powinno znaleźć się imię i nazwisko zakładającego działalność),

kody PKD właściwe do rodzaju prowadzonej działalności,

datę rozpoczęcia działalności,

formę opodatkowania,

miejsce przechowywania dokumentacji księgowej,

jeżeli księgowość zostanie zlecona firmie zewnętrznej - dane biura rachunkowego,

informacje czy właściciel będzie prowadził zakład pracy chronionej, firmę za granicą oraz spółkę cywilną,

numer konta bankowego,

informację na temat wspólnoty majątkowej.

Po wypełnieniu wniosek należy sprawdzić, podpisać elektronicznie i wysłać. Zostanie on przekazany do GUS-u (nadanie numeru REGON), urzędu skarbowego (nadanie numeru NIP) i właściwego zakładu ubezpieczeń (ZUS/KRUS). Wpis dokonywany jest w momencie przyjęcia wniosku.

Złożenie wniosku on-line do CEIDG bez profilu ePUAP ani certyfikatu kwalifikowanego

Wniosek on-line można także wypełnić

nie posiadając profilu zaufanego ePUAP ani certyfikatu kwalifikowanego. Można zrobić to wówczas anonimowo. Wypełniony i wysłany wniosek otrzyma kod, który pozwoli odszukać wprowadzony anonimowo formularz. Formularz należy wydrukować lub zapisać numer kodu. Na potwierdzenie wniosku jest 7 dni. W tym celu trzeba wybrać się do najbliższego urzędu gminy i okazać kod pracownikowi urzędu. Dopełni on reszty formalności. Wniosek powinien być odręcznie podpisany.

Tradycyjny sposób złożenia wniosku w urzędzie gminy

Wybierając tradycyjny sposób wypełniania wniosku należy udać się do najbliższego urzędu gminy, pobrać formularz CEIDG-1, wypełnić go odręcznie i złożyć u pracownika urzędu. Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej jest bezpłatne.

Przy składaniu wniosku o rejestrację

firmy, jednocześnie składa się:

żądanie o nadanie numeru REGON – wpisanie do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej,

żądanie o nadanie NIP-u – zgłoszenie



identyfikacyjne do ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,

żądanie zgłoszenia płatnika w zakładzie ubezpieczeń,

żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania (np. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, pełna księgowość, karta podatkowa czy księga przychodów i rozchodów). Jeżeli właściciel firmy decyduje się zostać płatnikiem VAT, najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem sprzedaży towarów lub usług objętych podatkiem VAT powinien złożyć formularz VAT-R w urzędzie skarbowym.

Zgłoszenie działalności gospodarczej w ZUS-ie

Ostatnim punktem kończącym proces zakładania działalności gospodarczej jest wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Należy wybrać się tam nie później niż 7 dni od złożenia wniosku. Aby dokonać zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń społecznych należy wypełnić

wniosek ZUS ZUA – jeżeli założona działalność gospodarcza będzie jedynym tytułem do ubezpieczenia społecznego lub ZUS ZZA – jeżeli istnieją także inne tytuły. Konieczne jest posiadanie oryginału dokumentów zaświadczających o nadaniu numeru NIP i REGON. Na tym etapie kończy się proces zgłaszania działalności gospodarczej.