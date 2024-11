Do tej pory zaledwie kilku szczęśliwcom udało się zgarnąć okrągły milion w "Milionerach" i pewien mieszkaniec Piaseczna właśnie do nich dołączył. Pan Marek Wojtuń rozgromił wszystkie pytania, dochodząc w końcu do tego najważniejszego. Odpowiedział poprawnie, co przyniosło mu wielkie zwycięstwo. Oto, czego możemy dowiedzieć się o nowym milionerze.

Kim jest Marek Wojtuń, zwycięzca "Milionerów"?

Program "Milionerzy", którego gospodarzem jest Hubert Urbański, nieprzerwanie dostarcza uczestnikom, ale i widzom, ogrom wrażeń. Format naprzemiennie wracał i znikał, ale od 2017 roku jest regularnie nadawany przez stację TVN. Dotychczas siedmiu śmiałkom udało się zwyciężyć, a to wąskie grono właśnie powiększyło się o kolejnego szczęśliwca, którym jest pan Marek Wojtuń, który odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania w najnowszym odcinku "Milionerów".

W drodze do wielkiego finału mężczyzna wykorzystał wszystkie koła ratunkowe, dlatego przy pytaniu o milion atmosfera była naprawdę gorąca. Na sam koniec rozgrywki musiał wykazać się wiedzą z zakresu biologii, a pytanie brzmiało następująco:

Budowa układu pokarmowego którego ze zwierząt świadczy o tym, że jest ono drapieżnikiem? A: lamy B: koali C: pandy D: sarny

Uczestnik potrzebował dłuższej chwili do namysłu, ale ostatecznie wskazał odpowiedź "C", która okazała się poprawna. Pan Marek zgarnął więc tym samym okrągły milion! Czego zatem możemy dowiedzieć się o świeżo upieczonym zwycięzcy "Milionerów"? Ze strony "Dzień Dobry TVN" dowiadujemy się, że 39-letni mężczyzna pochodzi z Piaseczna i na co dzień pracuje jako nauczyciel, fizyki i informatyki. Ukończył Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie na kierunku edukacja techniczno-informatyczna.

W wolnych chwilach pan Marek Wojtuń czyta powieści kryminalne oraz zgłębia wiedzę dotyczącą geografii i turystki, a także uczy się języków obcych. Co ciekawe, w przeszłości był także pracownikiem obsługi pasażerskiej na lotnisku.

Na facebookowym profil "Milionerów" trafił już fragment z finału, a internauci ruszyli z gratulacjami. Wielu zgodnie przyznało, że pan Marek urzekł ich nie tylko swoją wiedzą, ale całą aparycją.

Skromny gość z nutką ryzyka, miałem przeczucie, że wygra. Gratulacje!

Gratuluję, super gracz

Takich graczy ogląda się z przyjemnością... wiedza i doskonała intuicja, brat mu pomógł grać dalej. Wielkie gratulacje!

Super, że się udało. Choć w pewnym momencie zadrżałem, czy wskaże tą pandę, a nie coś innego

Dotychczas milion w "Milionerach" zgarnęli: pan Krzysztof Wójcik w 2010 roku, pani Maria Romanek w 2018 roku, pani Katarzyna Kant-Wysocka w 2019 roku, pan Jacek Iwaszko w 2021 roku, pan Tomasz Orzechowski w 2022 roku, pan Mateusz Żaboklicki w 2024 roku i pan Tomasz Boruch również w 2024 roku. Jak widać, bieżący rok sprzyja uczestnikom "Milionerów".

Panu Markowi również i my przesyłamy gratulacje!

