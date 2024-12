Monika Brodka zaskoczyła wszystkich, publikując zdjęcie z wyeksponowanym ciążowym brzuszkiem na Instagramie. Piosenkarka postanowiła podzielić się radosną nowiną w Mikołajki.

A wy co dostaliście od Mikołaja? - napisała.

Być może ta data nie była przypadkowa, bowiem ukochany artystki to właśnie Mikołaj! A co o nim jeszcze wiadomo?

Monika Brodka spodziewa się dziecka! Kim jest jej partner?

Monika Brodka to jedna z najbardziej cenionych polskich artystek, która zyskała rozgłos dzięki wygranej w programie "Idol" w 2004 roku. Jej kariera nabrała rozpędu wraz z wydaniem przełomowego albumu "Granda", który zachwycił słuchaczy nowatorskich połączeń folku, popu i elektroniki i pokrył się podwójną platyną. Artystka na swoim koncie ma wiele prestiżowych nagród, w tym aż siedem Fryderyków! Fani kochają jej muzykę, a utwory takie jak: "Miał być ślub", "Znam cię na pamięć" czy "Za mało wiem", zna chyba każdy.

Monika Brodka, choć jest aktywna w sieci i na Instagramie śledzi ją blisko 200 tysięcy osób, to nie za bardzo dzieli się swoim życiem prywatnym i dba o to, aby nie ujawniać zbyt wiele przed ciekawskimi fanami. Artystka na wiosnę zrobiła jednak pewien wyjątek i podzieliła się wymownym kadrem splecionych dłoni. Zdjęcie sugerowało, że w jej życiu pojawił się ktoś ważny, jednak Brodka powstrzymała się od ujawnienia tożsamości swojego lubego. Portal "Pudelek" jednak jakiś czas temu ujawnił, czyja dłoń pojawiła się na zamieszczonym przez artystkę zdjęciu. Jak się okazuje, to Mikołaj Syguda miał zdobyć serce piosenkarki!

Według informacji Pudelka, Mikołaj Syguda ma 35 lat i pracuje jako operator w branży reklamowej. Filmowiec miał pracować m.in. przy takich produkcjach jak: "BringBackAlice", "Chłopi" czy filmie "Stado".

"Pudelek" donosi również, że para poznała się podczas pracy na planie teledysku do piosenki "Myślę sobie Ż" w Chile i od tego czasu mają być nierozłączni. Filmowiec miał być "częstym gościem" w mieszkaniu piosenkarki i nieraz zostawali wspólnie "przyłapani" na mieście. Monika Brodka i Mikołaj Syguda, choć stosunkowo znają się krótko, podjęli decyzję o założeniu rodziny. Piosenkarka w Mikołajki, 6 grudnia, ogłosiła swoim fanom radosne wieści, a jej post wywołał spory entuzjazm.

Ooo dzieciaki, gratki! Ah ten MIKOŁAJ, Wspanialy news!

Oooo! Wow! No to niezły prezent, taki na całe życie

No tak od Mikołaja. Gratulacje dla was! - piszą fani.

My również dołączamy się do gratulacji!

