Owen Cooper to młody aktor, który zdobywa coraz większą popularność dzięki roli Jamiego Millera w serialu „Dojrzewanie”. Produkcja ta porusza trudne tematy dojrzewania, miłości i uzależnień, a kreacja Coopera przyciągnęła uwagę zarówno widzów, jak i krytyków. Sprawdź, kim jest Owen Cooper i dlaczego warto zwrócić na niego uwagę.

Owen Cooper po raz pierwszy pojawił się na ekranie w serialu „Dojrzewanie”, który stał się jego oficjalnym debiutem aktorskim. Młody artysta wcielił się w postać Jamiego – nastolatka, który zmaga się z licznymi trudnościami związanymi z dojrzewaniem. Jego naturalna i przekonująca gra sprawiła, że widzowie szybko zaczęli interesować się jego talentem i dalszą karierą. Dla 15-latka medialne zainteresowanie po wczesnym debiucie jest sporym zaskoczeniem.

Wszyscy mówią takie miłe rzeczy (przyp. red. – o moim występie). Nie wiem, co to jest, ale tak naprawdę nie oglądam tego tak, jakbym oglądał normalny program. Oglądam to po prostu dlatego, że w tym gram. Więc nie wiem. Ale wszyscy, którzy ze mną rozmawiali, mówili, że to niesamowite. Więc tak, słyszałem pozytywne rzeczy

– powiedział na łamach „Variety”.