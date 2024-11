Doda o Wersow i Sylwii Grzeszczak. "Będzie się tutaj rozgrywać batalia"

Tylko jedna z nich może zostać artystką roku w plebiscycie Party.pl. Doda o rywalizacji z Sylwią Grzeszczak i Wersow

Jak co roku urodziny Party.pl świętujemy naszym plebiscytem "Gwiazdy Party"! W tym roku w kategorii "artysta" znalazła się Doda, Sylwia Grzeszczak i Wersow. Mieliśmy okazję porozmawiać z Dodą i zapytać ją co myśli o swoich rywalkach. Co piosenkarka miała do przekazania? Musicie to zobaczyć!