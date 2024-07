Pierwszy wózek jest ważnym elementem wyprawki dla noworodka. Przy wyborze warto wziąć pod uwagę sposób, w jaki ma on być użytkowany, a także jak długo ma posłużyć dziecku. Od tego będzie zależało m.in. to, jakie będzie on miał koła. Niektóre wózki mogą służyć zarówno jako gondola, jak i jako spacerówka. Dzięki temu dziecko można w nich wozić także wtedy, kiedy już jest w stanie przez dłuższy czas przebywać w pozycji siedzącej.

Aby wózek służył przez długi czas, warto konserwować jego koła i stelaż, oczyszczać je z piasku oraz stosować smary, które zapobiegają korozji.

Po jakim terenie będzie jeździł wózek

Osoby mieszkające w okolicy, w której nawierzchnia jest równa i wybetonowana, mogą wybrać wózek o niedużych kołach z lekkiej pianki. Może on mieć trzy koła, dzięki temu łatwiej będzie nim manewrować na niewielkiej przestrzeni. Jeżeli natomiast na spacery z dzieckiem będą często wybierane w miejsca, w których podłoże jest nierówne i wyboiste, lepiej, żeby wózek miał dwa amortyzowane, duże tylne oraz dwa małe, skrętne koła przednie.

Czy wózek będzie trzeba znosić po schodach i transportować samochodem

Sam wózek z gondolą może ważyć nawet 25 kg, a do tego należy jeszcze doliczyć wagę dziecka i niezbędnych podczas spaceru akcesoriów. Osoby, które mieszkają w bloku bez windy, i będą musiały często znosić i wnosić wózek po schodach, powinny raczej wybierać wózki lżejsze, najlepiej z aluminiowym stelażem. Dla dzieci ważących maksymalnie 13 kg dostępne są wózki ważące zaledwie 4-7 kg.

Jeśli wózek będzie trzeba przewozić samochodem, warto wybrać taki, który można łatwo i szybko złożyć, a jego koła odkręcić. Ważnym kryterium wyboru będzie również wielkość elementów, których złożyć się nie da, np. gondoli. Powinny one zmieścić się do bagażnika samochodu.

Jak długo dziecko ma korzystać z wózka

Jeśli wózek ma służyć dłużej niż przez kilka miesięcy, do momentu, aż dziecko będzie samodzielnie siadało i wytrzymywało w tej pozycji przez dłuższy czas, warto wybrać wózek wielofunkcyjny. Taki wózek ma gondolę, ale można łatwo zmienić go w spacerówkę. Dzięki temu można będzie wozić nim na spacery dziecko przez ok. 3 lata.

Dodatkowe wyposażenie wózka

Dodatkowe elementy wózka sprawią, że bez obaw będzie można wychodzić z dzieckiem na spacery zarówno w słoneczne, jak i deszczowe dni. Na deszcz i śnieg przyda się folia przeciwdeszczowa. W zimniejsze dni warto wyłożyć gondolę wózka ciepłym śpiworem. W ciepłe dni, kiedy atakują komary, wózek można natomiast osłonić moskitierą.