Już niebawem Małgorzata Tomaszewska po raz drugi zostanie mamą. Ostatnie tygodnie ciąży poświęca nie tylko na przygotowanie się do porodu, ale przede wszystkim na kompletowanie wyprawki. Właśnie pochwaliła się, że nabyła jeden z ważniejszych przedmiotów, niezbędny w opiece nad pociechą.

Małgorzata Tomaszewska pochwaliła się wózkiem dla dziecka

Chociaż ostatni czas jest z pewnością dla prezenterki wyjątkowy, bo w końcu oczekuje przyjścia na świat drugiego dziecka, okazał się również nie być zbyt łaskawy. Ostatnio dowiedzieliśmy się bowiem, że Małgorzata Tomaszewska została zwolniona z TVP i to tuż przed porodem! Fakt ten wywołał ogromny zamęt w mediach, a internauci gorzko ocenili decyzję władz.

Sama 35-latka postanowiła nie komentować szerzej sprawy i skupić się wyłącznie na przygotowaniach do porodu. Drobnymi kadrami chwali się również na Instagramie, co szczególnie cieszy jej odbiorców. Do powitania na świecie córeczki została zaledwie chwila, zatem Małgorzata Tomaszewska postanowiła zabrać się za ostateczne już kompletowanie wyprawki i... właśnie nabyła wózek.

Małgorzata Tomaszewska Instagram @malgorzata_tomaszewska

Pierwszymi "czterema kółkami" pociechy pochwaliła się oczywiście na Instagramie, nie kryjąc przy tym ogromnej ekscytacji.

Czekamy na Malutką. Wózek już jest, a kolor wybierałam razem z Wami. (...) Dziękuję za pomoc - oznajmiła.

Ponieważ nowy nabytek okazał się być efektem współpracy, możemy łatwo dowiedzieć się, jakiej marki jest wózek i ile wynosi jego cena. Ten, który najprawdopodobniej wybrała Tomaszewska, jest modelem premium marki Easywalker, a jego koszt wynosi nieco ponad 3800 złotych! Trzeba przyznać, że jak na wózek "mamy-celebrytki", cena wydaje się dość niska... w końcu niektóre gwiazdy wybierają modele za nawet kilkanaście tysięcy złotych. Wózek córeczki 35-latki prezentuje się naprawdę elegancko, a prezenterka wydaje się w nim wprost zakochana. A co o tym wyborze myślą fani? Zdają się być naprawdę zgodni.

Śliczny wózek

Pięknie pani wygląda, ''dyliżans'' dla malutkiej kruszynki piękny

Piękna mama, piękny wózek. Dużo zdrówka i radości

Już nie możemy się doczekać, aż Małgorzata Tomaszewska pochwali się pierwszym zdjęciem córeczki w nowym wózku.

Małgorzata Tomaszewska chwali się wózkiem dla córki Instagram@malgorzata__tomaszewska