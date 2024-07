Aby sprawdzić, czy osoba dorosła ma prawidłową wagę, należy obliczyć jej BMI. Z dziećmi sprawa nie jest tak prosta. Od urodzenia do 18 roku życia wagę i wzrost dzieci odnosi się do wyników osiągniętych przez ich rówieśników. W tym celu korzysta się z siatek centylowych. To, ile waży roczne dziecko, zależy m.in. od jego płci.

Ile waży roczne dziecko na tle rówieśników? Za dużo? Za mało? Pokażą to siatki centylowe

Aby stwierdzić, czy waga dziecka jest prawidłowa, należy zważyć malca i jego wynik nanieść na siatkę centylową. Siatka centylowa to wykres pokazujący, jaki odsetek dzieci w tym samym wieku osiąga dany wynik. Prawidłowe wartości mieszczą się w zakresie od 10 do 90 centyli, ale najlepszy wynik powinien zawierać się w przedziale 25-75 centyli – im bliżej 50 centyli, tym lepiej. Siatki centylowe są tworzone na podstawie wyników osiąganych przez losowo wybraną setkę dzieci w danym wieku. Aktualizuje się je co 10 lat.

Prawidłowa waga rocznego dziecka

To, ile waży roczne dziecko, zależy od jego płci i tego, czy rozwija się prawidłowo. Oddzielne siatki centylowe powstają dla chłopców i dziewczynek, ponieważ płeć ma istotne znaczenie dla interpretacji pomiarów wagi i wzrostu. Dziewczynki w wieku 12 miesięcy powinny ważyć od 8,2 do 10,8 kg, ale najlepsza waga w tym przedziale wiekowym dla dziewczynek to 9,2 do 10,8 kg. Wartości od 7,6 do 8,2 kg oraz od 10,8 do 11,6 kg sygnalizują, że dziecko ma odpowiednio niedowagę lub nadwagę. Natomiast wartości poza tymi przedziałami wskazują na mocną niedowagę lub otyłość. Prawidłowo rozwijający się roczni chłopcy mogą ważyć od 8,9 kg do 11,4 kg, a najlepsze wyniki mieszczą się w przedziale 9,4 do 10,8 kg. Niepokojące wyniki to te pomiędzy 8,3 a 8,9 kg oraz 11,4 a 12,6 kg. Mocną niedowagę oznacza masa poniżej 8,3 kg, a otyłość – powyżej 12,6 kg.

