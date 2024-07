Informator magazynu "People" przekazał, że Margot Robbie i jej mąż Tom Ackerley spodziewają się pierwszego dziecka. Para pobrała się w tajemnicy przed mediami w 2016 roku. Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia, na których widać wyraźnie zaokrąglony brzuszek aktorki.

Margot Robbie jest jedną z najpopularniejszych aktorek na całym świecie. 34-latka brała udział m.in. w filmach: "Wilk z Wall Street", "Legion samobójców", "Barbie" czy "Pewnego razu... w Hollywood". Aktorka od 2013 roku związana jest z reżyserem filmowym Tomem Ackerley'em, z którym w 2016 roku wzięła ślub w tajemnicy przed mediami. Jak donosi magazyn "People" aktorka i jej mąż spodziewają się pierwszego dziecka. Przy okazji media obiegło zdjęcie ciężarnej aktorki!

Paparazzi przyłapali Margot Robbie, jak paradowała w krótkim topie, odsłaniając ciążowy brzuszek. Informację o ciąży potwierdził również informator magazynu "People".

Margot Robbie i jej mąż Tom Ackerley poznali się na planie filmu „Suite Française” o II wojnie światowej, gdzie mężczyzna pracował jako asystent reżysera, a aktorka grała jedną z ról. Po zakończeniu zdjęć para zaczęła się spotykać, choć przez długi czas utrzymywała to w tajemnicy i zarzekali się, że łączy ich tylko przyjaźń. Z czasem uczucie było coraz silniejsze i w 2016 roku zakochani pobrali się w Byron Bay w Australii. Zarówno aktorka jak i jej mąż nie dzielą się szczegółami na temat swojej relacji.

Serdeczne gratulacje!

