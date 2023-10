Michał i Pola Wiśniewscy nieco ponad dwa miesiące temu powitali na świecie drugie wspólne dziecko - od tamtej pory mały Noël Cloé podbija serca nie tylko swoich rodziców, ale też internautów. Dumna mama często relacjonuje na Instagramie chwile spędzone ze swoimi synami, a tym razem postanowiła podzielić się swoim wyborem wózka dla Noëla Cloé. Fani nie kryją zdziwienia wyborem modelu. Dlaczego?

Lato to idealny czas na spacery i wiedzą o tym również świeżo upieczeni rodzice, Pola i Michał Wiśniewscy, którzy w maju po raz kolejny zostali rodzicami. Choć Pola Wiśniewska nie ukrywała, że poród był dla niej trudny, gołym okiem widać, że żona gwiazdora Ich Troje po ciąży promienieje, co zauważają również fani.

Teraz Pola Wiśniewska zdecydowała się pokazać fanom, jaki model wózka wybrała dla swojej najmłodszej pociechy, a jej wybór nieco zaskoczył fanów! Z jakiego powodu?

- Przygotowując tego posta dotarło do mnie, że ja przez te wszystkie lata przetestowałam chyba każdy dostępny model wózka ???? Wniosek mam jeden: kiedyś nie było takiego luksusu. Zwłaszcza te 20 lat temu. Wózki wtedy były ciężkie i toporne, nie to co teraz. Wózek (...) jest lekki (stelaż waży tylko 5,6kg), zwinny, posiada duże, solidne żelowe koła, dodatkową amortyzację i panoramiczny system wentylacji gondoli. Budka rozkłada się naprawdę głęboko a całość jest uszyta z tkaniny odpornej na promieniowanie UV50. Takie cuda ???? - napisała na Instagramie Pola Wiśniewska.