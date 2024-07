Roksana z "Rolnik szuka żony" niedawno podzieliła się radosną nowiną i poinformowała, że została mamą. Uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej ze łzami w oczach mówiła o szczęśliwym rozwiązaniu mimo trudnych doświadczeń na koniec ciąży. Teraz Roksana cieszy się swoim szczęściem i wybrała się na pierwszy spacer z dzieckiem, a przy okazji pokazała, jaki model wózka wybrała dla synka...

Reklama

Roksana z "Rolnik szuka żony" pokazała wózek dla dziecka

Roksana w programie "Rolnik szuka żony" była kandydatką Stanisława, ale rolnik ostatecznie zdecydował się odesłać wszystkie kobiety, zaproszone do gospodarstwa. Jakiś czas po zakończeniu przygody z programem Roksana zdradziła, że jest zakochana i właśnie zaczęła nowy rozdział swojego życia. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" niedawno została mamą i w mediach społecznościowych chwali się swoim szczęściem. W sieci właśnie pojawiły się nowe zdjęcia Roksany z pierwszego spaceru z synkiem, a na zdjęciu uwagę zwraca wózek, jaki para wybrała dla dziecka. To model Next Up Espiro, który kosztuje ok. 3 tys. zł.

Pierwszy spacer za Nami???????? - napisała Roksana na Instagramie.

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Żona Seweryna zdradziła płeć i imię dziecka. Dumna mama pokazała nowe zdjęcie maleństwa

Internauci w komentarzach komplementują młodą mamę i jej świetną figurę, a także piszą, że rodzice wybrali idealny dzień na pierwszy spacer z piękną, słoneczną pogodą.

Super ❤️ trafiliście na świetną pogodę ????

Co ciekawe, zdjęcie Roksany skomentował też młody tata i nie ukrywa, że pierwszy spacer był dla nich wyjątkowym doświadczeniem:

Zobacz także

Było cudownie! ☀️ pierwszy wspólny spacer ???????? zwiedzanie nowej okolicy ????️ z najcudowniejszą rodzinką! ????‍????‍????♥️

Mat. prasowe TVP

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Joanna pozuje z córką. Marta Paszkin: "Nie widać ani trochę zmęczenia po Tobie"

Roksana w ostatnich miesiącach ciąży chętnie pokazywała kolejne zdjęcia ciążowego brzuszka i chwaliła się pokojem dla synka. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" nie ukrywa też, że końcówka ciąży była naprawdę trudna, a jej synek jest wcześniakiem.

Instagram @schminkenbysarna

mat. prasowe TVP