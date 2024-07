Zbuntowane dziecko dużo krzyczy, płacze i ma ataki złości. Warto wtedy poświęcić mu więcej czasu. Być może bunt jest spowodowany pojawieniem się w domu rodzeństwa i malec czuje się zagrożony. Dobrze, aby rodzic poświęcił dziecku więcej uwagi np. poprzez wspólną zabawę.

Bicie, kopanie, niszczenie przedmiotów, używanie brzydkich wyrazów, trzaskanie drzwiami, napady złości, przeciwstawianie się poleceniom, nie dotrzymywanie obietnic – to najczęstsze objawy buntu pięciolatka.

Aby poradzić sobie z buntem u 5-latka, dobrze jest poznać przyczyny złego zachowania dziecka. Pomoże to lepiej zrozumieć, co się z nim dzieje.

Kiedy pięciolatek przeżywa zmiany, buntuje się

U dziecka nowe sytuacje mogą być spowodowane np. przejściem z 4 letniej grupy przedszkolaków do 5 letniej. Dziecko możne poznać nową koleżankę lub kolegę albo mieć nowe obowiązki w przedszkolu. W chwilach, gdy dziecko buntuje się, najlepiej, żeby rodzice zareagowali od razu. Mama lub tata mogą powiedzieć np. „Nie podoba mi się twoje zachowanie”, „Uważam, że postępujesz źle”.

Bunt 5 latka a rodzeństwo

Kiedy w domu pojawia się braciszek lub siostrzyczka, dziecko poprzez bunt chce zwrócić na siebie uwagę rodziców. Nowy członek rodziny to dla malucha wielkie wydarzenie, ale też konkurencja. Nagle mama i tata nie poświęcają mu już tyle czasu co wcześniej, przez to czuje się odrzucone. W takich chwilach najlepiej angażować 5 latka do pomocy w pielęgnacji siostry lub brata, np. poprzez podanie pieluszki. Dobrze jest poświęcić starszemu dziecku chociaż godzinę czasu w ciągu dnia, ale powinien być to czas tylko dla niego. Wspólne rysowanie, zakupy albo przeczytanie książki sprawi, że dziecko się uspokoi.

Metody radzenia sobie z buntem u 5 latka: pochwały i zabawy ruchowe

Zamiast karcić dziecko za złe zachowanie, lepiej wzmacniać w nim dobre nawyki. Kiedy dziecko posprząta pokój albo podzieli się zabawką z rodzeństwem, warto je pochwalić. Dzieci zazwyczaj rozpiera energia. Zaczynają malować, za chwilę rzucają farby i idą bawić się klockami. Aby poskromić energię pięciolatka dobrze organizować mu zabawy ruchowe np. grę w piłkę, biegi z przeszkodami, skoki na trampolinie. Ruch rozładowuje emocje. Jest szansa, że dzięki temu dziecko będzie zbyt zmęczone, by buntować się przeciwko np. wieczornej kąpieli i grzecznie pójdzie spać.

Sposób na bunt pięciolatka: konsekwencja i spokój

W wieku 5 lat maluch sprawdza granice, na ile może sobie pozwolić u rodziców. Krzykiem próbuje wymuszać swoje potrzeby, sprawdza metody szantażu. Często wymusza nagrody płaczem lub histerią. W takiej sytuacji ważne jest opanowanie, konsekwencja rodzica i ustalenie reguł np. obiecanie nagrody, ale po wykonaniu przez dziecko jakiegoś zadania lub obowiązku. Jeżeli rodzic ulegnie, by mieć „święty spokój” dziecko będzie powielać złe zachowania. Zda sobie sprawę, że dopnie swego, wystarczy jeśli będzie tylko dłużej krzyczeć i marudzić. Konsekwentne reakcje rodziców nauczą malca granic i wyrażania potrzeb i emocji w „cywilizowany” sposób.