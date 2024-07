Drewniany domek ogrodowy na drzewie to marzenie wielu dzieci. Domek w podstawowej wersji kosztuje 600 zł. Najtrwalsze modele za kilka tysięcy posiadają takie atrakcje, jak drabinki, huśtawki, zjeżdżalnie.

Reklama

Dzieci uwielbiają zabawy w domkach ogrodowych, szałasach, wigwamach, fortach. Wystarczy odrobina wyobraźni i drewniana lub plastikowa konstrukcja zamieni się w magiczną krainę Indian, Gumisiów czy leśnych elfów.

Na co zwrócić uwagę przy umieszczaniu w ogrodzie domku do zabawy

Domek ogrodowy do doskonały element dziecięcego placu zabaw. Warto umieścić go w cieniu, w miejscu dobrze widocznym z okna w kuchni bądź salonu lub z tarasu. Jeżeli w pobliżu nie rośnie duże drzewo ani rozległy krzew, przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych można chronić dzieci, rozkładając parasol ogrodowy. Najbezpieczniejszym podłożem w pobliżu domku jest trawnik lub gumowe kostki brukowe albo płytki, naklejane na ustabilizowaną nawierzchnię. Powierzchnie te są lepszym wyborem niż warstwa żwiru bądź piasku. Należy sprawdzić, czy sztuczne elementy podłoża nie wydzielają zapachu, co mogłoby świadczyć o uwalnianiu się pochodzących np. z poliuretanów szkodliwych substancji.

Rodzaje i ceny domków dla dzieci

Domki ogrodowe są marzeniem każdego malucha, uwielbiającego zabawy na dworze. Mogą być wykonane z plastiku bądź drewna. Tworzywo sztuczne jest znacznie tańsze, łatwe w montażu, proste do utrzymania w czystości i nie wymaga wcześniejszej impregnacji. Jest jednak mniej trwałe niż solidniejsze konstrukcje drewniane, które trzeba impregnować, ale posłużą dzieciom przez długie lata. Ceny podstawowych modeli plastikowych domków zaczynają się już od 400 zł. Dodatkowe wyposażenie w postaci zjeżdżalni, drabinek czy huśtawek podnosi koszt atrakcji do około 1000 zł. Drewniany domek to wydatek rzędu minimum 600 zł. Za około 2000 zł można kupić wersję z gankiem, drabinkami i ścianką wspinaczkową.

Zobacz także

Najlepszy szałas dla dzieci

Dziecięcy szałas można zbudować ze ściółki, liści, skoszonej trawy, trzciny, słomy, gałęzi, sznurka, płótna lub koca. W sprzedaży dostępne są materiałowe wigwamy, nawiązujące do stylu indiańskiego, które można rozstawić także w mieszkaniu. Ich konstrukcja to leciutkie rurki z tworzywa sztucznego, a na wyposażeniu są chorągiewki i piórka. Można również rozstawić w ogrodzie albo na tarasie system niedrogich, niedużych, połączonych tunelami namiotów, które są świetnym pomysłem dla młodszych dzieci. Drewniany szałas lub domek może być montowany na impregnowanych palach wbijanych w ziemię. Można go też osadzić bezpośrednio na podwyższeniu lub drzewie. Warto przymocować do budowli zasłonki lub kotary, zapewniając dzieciom prywatność w trakcie zabawy. Wyposażenie szałasu jest dowolne, najlepiej umieścić w środku warstwę nieprzemakalnej folii (gdy brak drewnianego podłoża) oraz wygodne poduchy.