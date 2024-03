Wygląda na to, że burza wokół zwolnienia Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek nieco ucichła. Dawni prowadzący „Pytanie na śniadanie” postanowili, że nie będą wbijać szpil nowej szefowej magazynu porannego TVP. Z produkcją rozstali się z klasą. Dla wielu widzów był to prawdziwy cios, ponieważ część oglądających była przekonana, że największe gwiazdy zostaną w programie. Fani nadal uważnie śledzą aktywność prezenterów i czekają, by zobaczyć, jak dalej potoczy się ich ścieżka zawodowa.

Maciej Kurzajewski świętuje urodziny wnuczki

Pod koniec lutego Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wyjechali z Polski. Po zamieszaniu w związku ze zwolnieniami w TVP para postanowiła odpocząć i złapać trochę słońca we Włoszech. Prezenterzy cieszyła się sobą w Rzymie. Widać, że dziennikarz i aktorka „M jak miłość” są skupieni na swojej relacji – nie na tym, co dzieje się dookoła. Na początku marca Maciej Kurzajewski pokazał zdjęcie, które rozczuliło internautów.

Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski Mateusz Jagielski/East News

Dawny prowadzący „Pytanie na śniadanie” pokazał w mediach społecznościowych fotografię z rodzinnego spaceru, podczas którego towarzyszy mu dziecko w wózku. To oczywiście wnuczka Macieja Kurzajewskiego i Pauliny Smaszcz. Obok widać też dumnego tatę, czyli Franka. W hasztagach możemy przeczytać m.in. „pierwsze urodziny”.

Maciej Kurzajewski instagram.com/maciejkurzajewski

Urodzinowy spacer – napisał w relacji na Instagramie Maciej Kurzajewski.

Po komentarzach widać, że internauci są mocno zaskoczeni tym, jak szybko minął pierwszy rok od narodzin dziewczynki. Pod wpisem z wnuczką Macieja Kurzajewskiego pojawiło się mnóstwo wiadomości z życzeniami.

Maciej Kurzajewski instagram.com/maciejkurzajewski

Ale zleciało, sto latek dla królewny i wszystkiego dobrego dla państwa.

Wszystkiego najlepszego dla małej księżniczki.

Wszystkiego najlepszego dla wnusi.

Ale szybko zleciało…

Wszystkiego co najlepsze dla księżniczki.

Urodzinowe zdjęcie wnuczki Macieja Kurzajewskiego powstało we Włoszech. Warto przypomnieć, że syn dawnego prowadzącego „Pytanie na śniadanie” związał się z kobietą pochodzącą z tamtych stron. Jego miłość to Laura Esmeralda, Włoszka urodzona w Weronie. Zaskoczeni, że to już rok od narodzin ich córki?

